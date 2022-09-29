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Zelenskiy’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

29.09.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Ukrayna’nın bölgesel bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği destekten" ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Zelenskiy’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye dair yazılı açıklama yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, "Devlet Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanının New York’taki Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’nda yaptığı açılış konuşmasında Ukrayna’nın bölgesel bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği sarsılmaz desteğinden ötürü Türkiye tarafına teşekkür etti. Vladimir Zelenskiy, Recep Tayyip Erdoğan’ın savaş esirlerinin takasındaki rolünden ötürü oldukça memnun" ifadelerini kullandı.

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"DÜNYA, RUSYA’NIN EYLEMLERİNE MÜMKÜN OLAN EN SERT TEPKİYİ VERMELİDİR"

Zelenskiy’nin ayrıca sahte referandumları tanımama kararından dolayı Ankara’ya da teşekkür ettiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, "Rusya’nın işgal altındaki Ukrayna topraklarında düzenlediği yasa dışı sahte referandumların amacı, yeni Ukrayna topraklarını ilhak etmektir. Dünya, Rusya’nın eylemlerine mümkün olan en sert tepkiyi vermelidir" açıklamasında bulundu.

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Görüşmede ayrıca, Türkiye’nin tahıl ihracatındaki anahtar rolünden de bahsedilirken, 5.4 milyon ton tarım ürünü taşıyan 235 geminin Asya, Avrupa ve Afrika’ya ulaşmak üzere Ukrayna limanlarından ayrıldığı açıklandı. İki lider, Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki son duruma ilişkin bilgi alışverişinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nükleer tehdide karşı uluslararası çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Öte yandan, liderler yakın zamanda yapılacak ikili temasları da görüşmede ele aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Zelenskiy
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