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Zelenskiy'den dünyaca ünlü teknoloji devlerine çağrı: Rusya'da hizmet vermeyi durdurun

13.03.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'ya işgal harekatı başlatan Rusya'ya dünyadan ağır yaptırımlar gelmiş ve çok sayıda yabancı şirket ülkeden çıkma kararı almıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise dünyaca ünlü teknoloji devlerinin artık Rusya'da hizmet vermemesi çağrısında bulundu. Aralarında Bill Gates'in kurduğu Microsoft'un da olduğu dev firmalara seslenen Zelenskiy "Ya barıştan yanasınızdır ya da Ukraynalı kadınları ve çocukları öldüren kanlı Rus agresifliğini destekliyorsunuzdur" dedi.

Zelenskiy'den dünyaca ünlü teknoloji devlerine çağrı: Rusya'da hizmet vermeyi durdurun

Günlerdir süren savaşta bir taraftan Rus birliklerini engellemeye çalışan Ukrayna, bir yandan da dünyaya destek çağrısı yapıyor. Rusya’nın saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dünyaca ünlü teknoloji devlerine seslenerek savaşı durdurun çağrısı yaptı. Zelenskiy, Bill Gates'in kurucusu olduğu Microsoft gibi firmaların Rusya’daki hizmetlerine son vermelerini istedi.

"ARTIK KARARLAR YARIM VERİLEMEZ"

Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Artık kararlar yarım verilemez. Sadece siyah ya da beyaz, iyilik ya da kötülük vardır. Ya barıştan yanasınızdır ya da Ukraynalı kadınları ve çocukları öldüren kanlı Rus agresifliğini destekliyorsunuzdur. Microsoft, Oracle ve SAP! Rusya’da hizmet vermeyi durdurun ve savaşı sonlandırın” ifadelerini kullandı.

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DÜNYA DEVİ TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ RUSYA'DAN ÇEKİLDİ

Savaşın başlamasından bu yana çok sayıda teknoloji şirketi Rusya'ya yaptırım kararı almış ve ülke pazarından çıkmıştı. Intel, AMD, Nvidia ve Apple gibi bazı büyük çip ve bilgisayar üreticileri Rusya'ya ürün göndermeyi bıraktı. Sony ve Samsung‘un da bulunduğu pek çok şirket de ülkedeki faaliyetlerini geçici süreyle durdurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft
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