Zelenskiy'den koronavirüs için Çernobil benzetmesi

Ukrayna devlet başkanı Vladimir Zelenskiy, Dünya’yı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı böyle uyardı. Zelenskıy, koronavirüs nedeniyle devlet televizyonundan bir ulusa sesleniş konuşması yaptı. Halka evde kalma çağrısı yapan Ukrayna Devlet Başkanı koronavirüs salgınını, Çernobil faciasına benzetti.

“Plajları kimse çalmıyor, kumları kimse kamyonlarla götürmüyor. Parkların hiçbir yere kaybolduğu yok. Gezmeler biraz beklenilir” diyen Zelenskıy, Ukraynalılardan olgun davranmalarını istedi.

26 Nisan 1986'da, Ukrayna’nın kuzeybatısında kalan Çernobil kentinde, aynı ismi taşıyan nükleer güç santralin 4. Ünitesi yapılan bir deney esnasında patlamıştı. Patlama ve yangın sonrasında dönemin Sovyet ülkelerine, Avrupa’ya ve hatta Türkiye’ye büyük miktarda radyasyon yayılmıştı. Yüzlerce kişi radyasyona bağlı rahatsızlıklar yüzünden yaşamını yitirdi.

