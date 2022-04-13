Zelenskiy’den Putin’e olay olacak 'takas' teklifi! Putin'e yakın isim elinde…

Ukrayna liderinden gelen son dakika takas teklifi tüm dünyada gündem yarattı. Zelenskiy, dün bir fotoğraf yayınlayarak Rusya Devlet Başkanı Putin'le yakın ilişkileri olan Ukraynalı muhalefet lideri Medvedçuk'un yakalandığını duyurdu. Zelenskiy, savaşın başlamasının ardından 48 gün sonra yakalanan Medvedçuk'u verme karşılığında Rusya'dan savaş boyunca esir düşen Ukraynalıları istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın 48. gününü değerlendirdiği video mesajında, ülkesine saldıran Rusya'nın büyük kayıplar verdiğini belirtti. Zelenskiy, "Rus ordusu bu 48 günde Çeçenistan'daki 2 savaşta, Sovyetler Birliğinin ise Afganistan'da 10 yılda kaybettiğinden daha fazla kayıp verdi" dedi.

TAKAS TEKLİF ETTİ! ‘RUSLARIN ESİR TUTTUĞU UKRAYNALILARLA…’

Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) özel bir operasyonla gözaltına aldığı Viktor Medvedçuk'la ilgili açıklamalarda bulunarak kelepçeli bir fotoğrafını paylaştı Zelenskiy, Putin'e yakınlığıyla bilinen isim üzerinden Rusya'ya da önemli bir teklifte bulundu.

Medvedçuk'un 48 gün saklanmayı başardığını ancak yakalamayı başardıklarını açıklayan Zelenskiy, "Rusya Federasyonu'na Medvedçuk'u Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişmeyi öneriyorum. Kolluk kuvvetlerimiz ve ordumuz da bu olasılığı göz önünde bulundursun" dedi.

MEDVEDÇUK, PUTİN'İN KIZININ VAFTİZ BABASI

Putin'in kızının vaftiz babası olduğu öne sürülen Medvedçuk, Ukrayna'nın en büyük ikinci partisi olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri olarak görev yapıyordu. Medvedçuk, Mayıs 2021'de devlete ihanet şüphesiyle ev hapsi cezası almıştı. Medvedçuk, ülkedeki savaşın başlamasının ardından ev hapsinden kaçmıştı.



