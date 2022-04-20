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Zelenskiy'den "silah" mesajı: Bu savaşı çoktan bitirirdik

20.04.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, devam eden savaşa ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Ordusunun silah ihtiyacına değinen Zelenskiy, “Ortaklarımız gibi Rusya’yla boy ölçüşecek silahlarımız olsaydı bu savaşı çoktan bitirirdik” dedi.

Zelenskiy'den "silah" mesajı: Bu savaşı çoktan bitirirdik

Savaşa ilişkin son gelişmeleri değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Konuşmasında, silah ihtiyacına vurgu yapan Zelenskiy, Rusya'ya boy ölçüşebilecek silahları olsaydı, savaşı çoktan bitirebileceklerini söyledi.

Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna’nın askeri taktiklerinin açıkça üstün olduğunu ancak silah gücünün zayıf olduğunu belirterek, "Ortaklarımızın sahip olduğu ve Rusya Federasyonu'nun kullandığı silahlarla boy ölçüşebilir silahlara erişimimiz olsaydı, bu savaşı çoktan bitirmiş olurduk. Barışı çoktan yeniden kurmuş ve topraklarımızı işgalcilerden kurtarmış olurduk. Çünkü Ukrayna ordusunun taktik ve bilgelikteki üstünlüğü oldukça açık" ifadelerini kullandı.

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“UKRAYNALILARIN HAYATINI KURTARIN”

Zelenski, "Bu nedenle, demokratik dünyanın liderleriyle her temasta, tüm müzakerelerde, tüm görüşmelerde basit gerçeği vurguluyorum. Ukrayna'nın, ortaklarının yıllardır bir yerde sakladıkları silahları sormak zorunda kalması adil değil. Ukrayna'nın burada ihtiyaç duyduğu silahlara sahiplerse, her şeyden önce özgürlüğü korumaya yardımcı olmak onların ahlaki görevidir. Binlerce Ukraynalının hayatını kurtarmaya yardım edin" dedi. (DHA)

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