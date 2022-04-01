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Zelenskiy'nin istediği oldu! Avustralya, Ukrayna'ya zırhlı araç gönderiyor

01.04.2022 06:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Avustralya'dan dikkat çeken bir karar geldi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, Rusya'ya karşı verdikleri savaşta kullanılmak üzere istediği zırhlı araçları göndereceklerini açıkladı.

Zelenskiy'nin istediği oldu! Avustralya, Ukrayna'ya zırhlı araç gönderiyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken Avustralya'dan bir açıklama geldi.Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, Rusya'ya karşı verdikleri savaşta kullanılmak üzere istediği zırhlı araçları göndereceklerini açıkladı.

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Avustralya Başbakanı Scott Morrison

HAVA YOLUYLA UKRAYNA'YA GÖNDERİLECEKLER

Başbakan Morrison, Başkan Zelenskiy’nin, dün telekonferans yöntemiyle Avustralya Parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada talep ettiği, Avustralya yapımı Bushmaster adlı zırhlı askeri araçların gönderilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Zelenskiy’nin talebini yerine getireceklerini açıklayan Morrison, askeri birliklerin taşınmasında kullanılan Avustralya yapımı zırhlı Bushmaster araçlarının Ukrayna'ya hava yoluyla gönderileceğini söyledi.

"SADECE DUALARIMIZI GÖNDERMİYORUZ"

Ancak kaç Bushmaster aracı gönderileceğini ve ne zaman hangi Avrupa ülkesine ineceği konusunda açıklamada bulunmayan Morrison, ‘‘Sadece dualarımızı göndermiyoruz, silahlarımızı, mühimmatlarımızı, insani yardımlarımızı, zırhlı araçlarımızı, bunların hepsini gönderiyoruz.” ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY AVUSTRALYA'DAN ZIRHLI ARAÇ İSTEMİŞTİ

Tercüman aracılığıyla Başbakan Morison ve anamuhalefetten Anthony Albanese’ninde hazır bulunduğu Avustralya Temsilciler Meclisi'nde toplanan milletvekilleri ve senatörlere hitap eden Başkan Zelenskiy, ‘‘En çok da bu kötülüğe karşı savaşanları silahlandırmayız.’’ demişti.

Rusya ile savaşta zırhlı araçlara ihtiyaçları olduğunu söyleyen Zelenskiy, ‘‘Ukrayna'ya önemli ölçüde yardımcı olabilecek çok iyi zırhlı personel araçlarınız, Bushmasterlarınız var. Bunu bizimle paylaşma fırsatınız varsa çok minnettar oluruz." sözleriyle zırhlı araç talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Rusya Ukrayna
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