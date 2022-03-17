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Zelenskiy, Rus saldırılarında yaralanan sivilleri ziyaret etti

17.03.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti. Saldırılarda yaralanan ve hastanede tedavi gören genç bir kıza da çiçek veren Zelenskiy geçmiş olsun dileklerini iletti. Zelenskiy, saldırılarda yaralanan bir aile için de "Vlosenko ailesi vücutlarıyla siper olarak birbirini koruyordu" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus ordusunun düzenlediği saldırılarda yaralanan sivilleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

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Başkent Kiev yakınlarındaki Irpin’de öldürülen ABD’li gazeteci Brent Reno’nun şoförüyle de bir araya gelen Zelenskiy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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"UKRAYNA SEVGİSİ VE İNANCIN BOYUN EĞMEZ GÜCÜ, ACİL ŞİFALAR"

"Vorsel’den tahliyesi sırasında işgalcilerin saldırısı altında kalan Vlosenko ailesi vücutlarıyla siper olarak birbirini koruyordu. Bölgesel savunma savaşçısı, Irpin’de öldürülen ABD’li gazeteci Brent Reno’nun şoförü ve Kiev’in cesur savaşçıları. Hepsi bir şeyde birleşiyor. Ukrayna sevgisi ve inancın boyun eğmez gücü. Acil şifalar"

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