Zelenskiy, Rus saldırılarında yaralanan sivilleri ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus ordusunun düzenlediği saldırılarda yaralanan sivilleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Başkent Kiev yakınlarındaki Irpin’de öldürülen ABD’li gazeteci Brent Reno’nun şoförüyle de bir araya gelen Zelenskiy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"UKRAYNA SEVGİSİ VE İNANCIN BOYUN EĞMEZ GÜCÜ, ACİL ŞİFALAR"

"Vorsel’den tahliyesi sırasında işgalcilerin saldırısı altında kalan Vlosenko ailesi vücutlarıyla siper olarak birbirini koruyordu. Bölgesel savunma savaşçısı, Irpin’de öldürülen ABD’li gazeteci Brent Reno’nun şoförü ve Kiev’in cesur savaşçıları. Hepsi bir şeyde birleşiyor. Ukrayna sevgisi ve inancın boyun eğmez gücü. Acil şifalar"



