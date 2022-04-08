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Zelenskiy, Rusların korkunç planını açıkladı! "Cesetleri topluyorlar"

08.04.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya Rusya'nın Buça'daki sivil katliamını konuşurken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den korkunç bir iddia geldi. Savaşın en yoğun yaşandığı Mariupol'deki duruma değinen Zelenskiy, Rusların sokaklardaki cesetleri topladığını söyledi. Amaçlarının propaganda olduğunu belirten Devlet Başkanı, onları öldürenin aslında Ukraynalılarmış gibi göstereceklerini ifade etti.

Zelenskiy, Rusların korkunç planını açıkladı! "Cesetleri topluyorlar"

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları 40 günü aşkındır sürerken, çatışmalardan en çok etkilenen kent Mariupol oldu. Abluka altındaki kentteki duruma değinen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den korkunç bir iddia geldi. Rusların, kentteki cesetleri topladığını söyleyen Zelenskiy, onları öldürenin aslında Ukraynalılar olduğunu göstereceklerini ve propaganda yapacaklarını öne sürdü.

Zelenskiy ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 43 gündür sürdüğünü, Ukrayna halkının da cesurca direniş gösterdiğini belirtti.

Ukrayna halkının cesaretini öven Zelenskiy, "Dünyadaki herkes biz Ukraynalıların sahip olduğu cesaretin yüzde 10'una sahip olsaydı, o zaman uluslararası hukuk için, halkların özgürlüğü için hiçbir tehlike olmazdı." ifadesini kullandı.

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Zelenskiy, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların savaşı durdurmada yetersiz kaldığına dikkati çekerek "Daha fazla ve daha cesur yaptırımlara ihtiyaç var." dedi.

ZELENSKİY'DEN SİLAH ÇAĞRISI

Savaşı kazanmaları için silaha ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Bize silah verilirse bu Rusya'ya karşı en güçlü yaptırım olacaktır." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, BM Genel Kurulunun Ukrayna'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğini askıya aldığını hatırlatarak "Rusya'nın uzun zamandır insan hakları kavramıyla hiçbir ilgisi yok. Belki bir gün bu değişir. Ancak şimdiye değin Rus devleti ve Rus ordusu, dünyadaki özgürlük, insan güvenliği ve insan hakları kavramları için en büyük tehdit oluşturuyor. Buça'da bu açıkça görüldü." şeklinde konuştu.

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RUSLARIN KORKUNÇ PLANINI AÇIKLADI: CESET TOPLUYORLAR

Rusların Mariupol'da kapsamlı provokasyonda bulunacaklarına dair bilgiler edindiklerini belirten Zelenskiy, "Mariupol'deki kurbanları, sanki onları öldüren Rus ordusu değil de Ukraynalılarmış gibi gösterecekler. Sokaklardan cesetleri topluyorlar ve bunları propaganda senaryolarına göre başka yerlerde kullanılabilirler. İnsanlıktan uzak istilacılarla uğraşıyoruz. Kendi cinayetlerini örtbas etmek için cesetleri birer dekorasyon ve propaganda malzemesi olarak kullanıyorlar." dedi.

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Zelenskiy, yabancı diplomatik misyonların Kiev'de faaliyetini sürdürmesinin Kiev'in Rus eyaleti değil de Ukrayna'nın başkenti olduğunu göstermek açısından açık mesaj olduğunu vurgulayarak yabancı diplomatları Kiev'e dönmeye çağırdı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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