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Zeytin Festivali’nde Ece Seçkin fırtınası

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.09.2019 14:26 | Son Güncelleme

Bursa’da ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Gemlik Zeytin Festivali’nde hayranlarıyla buluştu.Bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali’nin ikinci gününde Romanya Navodarili miniklerin halk oyunları gösterisinin ardından pop müziğin genç ve güçlü sesi Ece Seçkin sahne aldı.

Zeytin Festivali’nde Ece Seçkin fırtınası

Bursa’da ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Gemlik Zeytin Festivali’nde hayranlarıyla buluştu.
Bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali’nin ikinci gününde Romanya Navodarili miniklerin halk oyunları gösterisinin ardından pop müziğin genç ve güçlü sesi Ece Seçkin sahne aldı. Tüm festival alanının tamamen dolduğu etkinlikleri yaklaşık 15 bin Gemlikli izledi. Kimi kayık ve teknelerin de denizden eğlenceye ortak olduğu görüldü.
Programlardan önce Romanya ve Bosnalı heyetlere teşekkür plaketleri ve zeytin fidanları takdim edildi. Navodarili minikler, canlı olarak söyledikleri Rumence şarkıların yanı sıra Türkçe türküler ile de Gemliklilere keyifli anlar yaşattı. Damat halayı oynayan çocuklara Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da eşlik etti. Gösteriden sonra ise Ece Seçkin fırtınası esti. Genç şarkıcı, kendi parçalarının yanı sıra rap, rock ve farklı türlerde Türkçe şarkılar ile yabancı dilde sevilen şarkıları başarıyla seslendirdi. Zengin repertuarı ile özellikle genç dinleyenlere coşkulu anlar yaşatan Seçkin, sahne performansıyla da izleyenleri büyüledi. Zeytin fidanı ve zeytin, zeytinyağı hediyelerini Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk takdim etti. İki saate yakın süren konseri izleyen Gemlikliler şarkılara eşlik ederken, flaş ışıkları ve çakmakları ile etkileyici görüntüler oluşturdular.

Zeytin Festivali’nde Ece Seçkin fırtınası

Zeytin Festivali’nde Ece Seçkin fırtınası

Zeytin Festivali’nde Ece Seçkin fırtınası

Zeytin Festivali’nde Ece Seçkin fırtınası

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