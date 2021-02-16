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  4. Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

16.02.2021 01:32 | Son Güncelleme:
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Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Zeytinburnu'nda gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina sakinleri de tahliye edildi. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangın Zeytinburnu, Seyit Nizam Mahallesin'nde gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Seyit Nizam Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada yangın çıkan binada oturanlar da kendilerini dışarı attı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı doğal gazı kesti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri olay yerindeki vatandaşlara sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptığı görüldü.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında hasar oluştu. Yangın sonrası bina sakinleri evlerine girerken, İGDAŞ ekiplerinin de gazı açtığı öğrenildi.

BİNANIN ÇATISININ ALEV ALEV YANMASI CEP TELEFONU KAMERALARINDA

Binada çıkan yangın anları bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de binanın çatısının alev alev yandığı, vatandaşların büyük panik yaşadığı ardından ise itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek müdahale ettiği görülüyor. İtfaiye yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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