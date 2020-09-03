HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zeytinburnu'nda kaldırım çöktü

Zeytinburnu'nda kaldırım çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 00:37 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'da gece saatlerinde yapımı devam eden bir inşaatın bulunduğu kaldırım henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonrası inşaat alanını korumak amaçlı koyulan demir korkuluklar inşaat alanına düştü. Olay sonrası herhangi bir yaralanma yaşanmazken, belediye ekipleri bariyerler ile önlem aldı.

Zeytinburnu'nda kaldırım çöktü

Olay Zeytinburnu, Sümer Mahallesinde gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27-1. Sokakta yapımına devam eden bir inşaatın bulunduğu kaldırımda çökme meydana geldi. Çökme sonrası park halinde duran bir otomobil de asılı kalırken, inşaatı çevresini kapatmak için kullanılan demir korkuluklar kaldırım ile inşaat alanına düştü.

Olay sonrası mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çökmenin meydana geldiği alanda bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, olay yerine gelen Zeytinburnu Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri de inşaatın olduğu sokakta önlem aldı.

BİR BAKTIK KALDIRIM DÜŞMÜŞ, ARABA ASILI KALMIŞ

Olayın yaşandığı sokakta bulunan bir mahalle sakini "Bir anda anlamadık bir ses geldi korkulukların sesi. Baktık ki kaldırım çökmüş, araba askıda kalmış öyle. İtfaiye geldi, polis geldi, kurtarıcı ile aldılar aracı yerinden. Herhangi bir yaralı yok. Gece saat 22.30 gibi oldu" dedi.

Zabıta ekiplerinin olay yerinde demir bariyerler ile önlem alırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREser Yenenler: 15 gitti, 15 kaldıEser Yenenler: 15 gitti, 15 kaldı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladıBoşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Dehşet veren olay! Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu...
Dehşet veren olay! Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu...
Esra Erol'da akıl almaz ilişki
Esra Erol'da akıl almaz ilişki
Müge Anlı'da baldızının kızıyla cinsel ilişkiye giren erkek skandalı
Müge Anlı'da baldızının kızıyla cinsel ilişkiye giren erkek skandalı
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
İlginizi Çekebilir
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diğer Haberler
Çanakkale’de dolunay güzelliği
Çanakkale’de dolunay güzelliği
İzmir'de dehşet! Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex kararı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex
Şanlıurfa'da cenazeleri yıkayan imamın koronavirüsten ölmesine soruşturma
Koronovirüslü cenazeleri yıkayan imamın ölümüne soruşturma
Beyoğlu'nda Kırgizistan Konsolosluğu binasında yangın
Beyoğlu'nda Kırgizistan Konsolosluğu binasında yangın
RTÜK'ten 'Tele 1' açıklaması
RTÜK'ten 'Tele 1' açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.