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Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı! Arkadaşını vuran saldırganı böyle kovaladı

04.02.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu’nda sokak ortasında gerçekleşen bir silahlı saldırı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Bir kişi takip ettiği Emrah K.’ye kurşun yağdırdı. Bu esnada Emrah K.’nin yanındaki arkadaşı da silahlı çıkarıp saldırganı kovaladı. Kovalama anı ve çevredekilerin yaşadığı panik, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı! Arkadaşını vuran saldırganı böyle kovaladı

Olay, saat 16.00 sıralarında Veliefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah K. ve arkadaşı sokakta yürürken arkalarından koşan bir kişi, elindeki silahla Emrah K.'ye 4 el ateş etti. Şüpheli ateş ettikten sonra olay yerinden kaçmaya çalıştı fakat saldırı sırasında Emrah K.’nin yanında bulunan arkadaşı silahla saldırganı kovalamaya başladı.

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YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emrah K.’nin baldırından ve kasığından yaralandığını belirledi. Emrah K. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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"3-4 EL ATEŞ EDİLDİ"

Olayın görgü şahitlerinden Murat Aktaş, "Yukarıdan iki kişi geliyordu. Arkadan da bir kişi sıktı bacaklarına. Yanından geçti koşarak aşağı doğru indi. Diğeri de silahını çıkarıp onu kovaladı. 3-4 el ateş edildi. Yaralının belinden aşağısına sıktılar herhalde hayatını kaybetmez" dedi. Olaydan sonra yaşanan kovalamaca çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu silahlı saldırı
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