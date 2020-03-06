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Zeytinburnu'nda yangın paniği! Apartmandakiler tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 04:23 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda gece saatlerinde 8 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aralarında bebek dahil, kadın ve çocukların olduğu çok sayıda kişiyi tahliye etti.

Zeytinburnu'nda yangın paniği! Apartmandakiler tahliye edildi

Yangın, Seyitnizam Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, Yeni Çiftlik Yolu Sokak'ta bulunan 8 katlı bir apartmanın girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri oturdukları apartmanın girişinden dumanların yükseldiğini görünce durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ise yangın esnasında olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Elektrik panosundaki yangın kısa sürede söndürüldü.

APARTMANDAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Apartmanın üst katlarında yaşayan ve yangın nedeniyle panik yapan aralarında bebekler ile kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Tahliye edilenlere olay yerinde bulunan ambulanslarda müdahale edildi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda apartman girişinde maddi hasar meydana gelirken itfaiye bir süre olay yerinde soğutma çalışması yaptı.

(DHA)

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