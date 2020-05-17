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  4. Zeytinburnu'ndaki görüntü sosyal medyada olay oldu! Temizlik görevlisi kaldırım taşları arasındaki izmaritleri elleriyle topladı

Zeytinburnu'ndaki görüntü sosyal medyada olay oldu! Temizlik görevlisi kaldırım taşları arasındaki izmaritleri elleriyle topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 15:13 | Son Güncelleme

Son dakika gelen habere göre; Zeytinburnu'nda temizlik görevlisi Cevat Gençoğlu, kaldırım taşları arasında sıkışan izmaritleri elleriyle topladı. O anlara ait fotoğraf sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Zeytinburnu'ndaki görüntü sosyal medyada olay oldu! Temizlik görevlisi kaldırım taşları arasındaki izmaritleri elleriyle topladı

Zeytinburnu Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 30 yaşındaki Cevat Gençoğlu, kaldırım taşları arasında sıkışan sigara izmaritlerini yere eğilip elleriyle topladı. Evinin balkonundan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş sosyal medyada paylaştı. Gençoğlu'nun sigara izmaritlerini topladığı ana ait fotoğraf sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

BELEDİYE BAŞKANI BİZZAT ARADI

Sosyal medyada fotoğrafı gören Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Cevat Gençoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti. Sosyal medya hesabından telefon görüşmesini paylaşan Arısoy "Fotoğrafını sosyal medyada gördüm, çok hoşuma gitti. Yaptığın işi severek yaptığını görmek beni çok mutlu etti. Bir arzun olursa beni ara" dedi.

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Cevat Gençoğlu "Yerleri süpürüyordum. Yerde izmaritler vardı. Süpürge ile çıkmadığı için elimle topladım. 10 yıldır bu işi severek yapıyorum." dedi.

(DHA)

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