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Zeytinburnu'nda imam nikahıyla yaşadığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 12:55 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda imam nikahıyla yaşadığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda imam nikahlı eşini baltayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu kadın, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılçeşme Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki evlerinde Afganistan asıllı Türk vatandaşı Hasan Özbek'i (57) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Fazilet A'nın (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adliyesine sevk edilen Fazilet A, çıkarıldığı nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Tercüman aracılığıyla ifade veren şüpheli Fazilet A, öldürmek niyetiyle hareket etmediğini öne sürerek, "Ben sadece başına balta ile vurdum. Zaten maktulün başına vurduktan sonra ben yardım istedim. Ölmesini istemiş değildim. Kendisine baltayla vurmamın sebebi de, daha önce defalarca maktule anlaşamadığımızı, ayrılmamız gerektiğini söyledim. O da bunu kabul etmemişti, beni dövüyordu." dedi.

Hasan Özbek'le 11 yıldır imam nikahlı olduklarını, son iki senedir ayrı yaşadıklarını anlatan Fazilet A, Özbek'in kendisini sürekli darbettiğini savundu.

Maktulün kendisini bir gün öldüreceğini anladığını, kendisinin daha öncesinde maktulü öldürmesinin daha doğru olacağına inandığını dile getiren şüpheli Fazilet A, son darp olayından sonra maktulü öldürme fikrinin yerleştiğini söyledi.

Olay günü akşam saatlerinde eve gelen Özbek'in uyuduktan sonra saat 03.00 sıralarında mutfaktaki baltayı alıp ona vurduğunu ifade eden Fazilet A, "O beni öldürmeden ben ondan kurtulayım diye düşündüm. Ancak amacım öldürmek değildi. Sadece kafasına sayısını hatırlamadığım kadar vurdum. Vurduktan sonra başının kanadığını gördüm, korktum. Komşuya gidip haber verdim, yardım istedim, ben evde bekledim." şeklinde savunma yaptı.

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Bakırköy Adalet Sarayı Hasan Özbek Kasten öldürme Zeytinburnu

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