Zeytinyağı ile saç bakımı

Tabiatın her bir köşesi doğanın insanlara sunduğu sürpriz armağanlarla dolu. Bu armağan bazen uçsuz bucaksız bir çam ormanı ya da engin bir deniz olabilirken; bazen de küçücük bir zeytin tanesi. Bir zamanlar şifanın, laboratuvarlarda üretilen kimyasal karışımlarda saklı olduğu zannedilirken; bugün hemen hemen herkes her şeyin en katkısızını, en organiğini ve en doğalını arıyor. Akdeniz ve Ege sofralarının asırlardan beri vazgeçilmezi olan zeytinyağı da vücudun her zerresine iyi gelen mucize karışımlardan biri olarak kendini ispatlamış durumda. Kalp ve damar sağlığından, metabolizmaya kadar her konudaki avantajları bilimsel olarak ortaya konmuş olan zeytinyağı sayesinde Akdeniz ve Ege insanları sağlıklarını daha uzun süre koruyor, daha uzun yıllar boyunca genç ve zinde kalıyorlar. Yeni yüzyılda insanların doğal beslenmeye ve vücutlarına organik kürler uygulamaya duydukları istek daha da arttıkça, zeytinyağı mucizesinin de bir efsane gibi kulaktan kulağa yayılması kaçınılmaz. Zeytinyağının Saça Faydaları Nelerdir? Zeytinyağının iyileştirici etkisinden elbette saçların da faydalanması mümkün. İhmal edildiğinde kopan, dökülen, uçları kırılan ya da yıpranan saçlar gün içerisinde çok fazla olumsuz çevre faktörüne maruz kalır. Rüzgar, toz, yağmur, güneş, havuz ve deniz derken saçların yapısında ve kalitesinde bozulma olduğu bir gerçek. Aynı gün içinde yalnızca klimaların etkisiyle bile saç bir kuruyup bir nemleniyor.

Boya, röfle, perma gibi kimyasal işlemler de cabası. Neredeyse her gün saça uygulanan sprey, jöle ve sabitleyiciler ayrı bir yük oluşturur. Bu durumda, doğal halinden uzaklaşan saçların yıpranması tesadüf değil. Saçlardaki yıpranmanın etkisiyle tüm yüz hatları da olduğundan daha sönük görünür. Hem sağlığa hem de estetiğe önem verenler, saç tipine göre doğru bakım tekniklerini öğrenerek uygulamaya geçmekte tereddüt etmemeli. Özellikle kırılarak kopmalarda ya da saçın kökten dökülmesinde geç kalınırsa çok daha kapsamlı tedaviler gerekebilir. Doğal kürler yardımıyla saçlarınızdaki dökülmeleri azaltabilir, kopmaları önleyebilir ve saçlarınızın yeniden ışıldamasını sağlayabilirsiniz. Cilt, el, ayak ve tırnaklarda da mucize etkiler yaratan zeytinyağı, güzelliğine düşkün kişiler tarafından sık sık bakım amaçlı olarak tercih edilir. Şampuan, maske, saç kremi ve nemlendirici olarak piyasaya sürülen ürünlerin etiketlerini okuyarak da çoğunun içeriğinde zeytinyağı bulunduğunu görebilirsiniz. Zeytinyağı Saç Uzatır mı? Saç bakımında zeytinyağına başvurulmasının en temel nedenlerinden biri saç uzatma isteği. Saçları bir türlü uzamak bilmeyen, sürekli kısa ve küt saç seviyelerinde dolaşmak zorunda kalan kadınlar çareyi doğal yağlardan oluşan karışımlarda ararlar. Saçın hızlı uzaması için, yağlanmasına fırsat verilmesi gerektiği bilinen bir gerçek. Her gün saç yıkamak ve her yıkamada şampuan kullanmak saç bakımı için doğru bir hareket değil. Eğer saçların uzamasında, saçın kendi yağlanma hızı etkili olamıyorsa doğal yağlardan faydalanmak gerekli hale gelir.

İçerisindeki E vitamini sayesinde saç ve saç derisini güçlendiren zeytinyağı, saçların uzamasını da teşvik eder. Elbette bir seferde onlarca santim uzama beklemek doğru değil; ancak saçın tipine ve yapısına göre zeytinyağıyla uygulanan kürlerden yardım alınabilir. Dört hafta gibi bir sürede olumlu etkileri gözlemlemeye başlamak mümkündür. Saçı besleyen yapısı nedeniyle zeytinyağı, dökülen kaşlar ve kirpikler için de işe yarar. Daha kalın kaş ve dolgun kirpik isteyenler zeytinyağlı bakım uygulamasını saçla birlikte kaş ve kirpik bölgesine de yapabilir. Zeytinyağı Saç Çıkarır mı? Saç dökülmesinden muzdarip olan kadınlar bir an önce saçlarını yeniden gür ve dolgun hale getirmenin yollarını ararlar. İçeriğindeki vitamin desteği sayesinde zeytinyağı saç dökülmelerini önlemekte etkilidir. Yalnızca E vitamini değil, gelişimde büyük öneme sahip olan A, D ve K vitaminleri de zeytinyağında mevcut. Zeytinyağı yeni saç oluşumunu da teşvik edebilir, ancak yeni saçların çıkmasını zorunlu kılan ve kelliğe varan bir süreçten bahsediliyor ise sürecin mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekir. Saç köklerindeki dökülmenin derecesine göre, yeni saçlara sahip olmak büyük maliyetli ameliyatlar da gerektirebilir. Bu nedenle saçlar dökülmeye başladığında önlem almak ve güçlendirmeye çalışmak çok daha doğru.

Saç dökülmelerinde bir diğer önemli nokta da, dökülmenin nedenini araştırmak ve sorunun kökenine inmek. Öncelikle herhangi bir sağlık sorunu ya da hormonal rahatsızlık ihtimali elenirse, saç dökülmesine dair pragmatik çözümler daha kolay geliştirilebilir. Çoğunlukla tiroid gibi hormon hastalıklarıyla ilişkili olan dökülmenin kökeninde ruhsal problemler bile tespit edilebilir. Doğal olarak kişinin ruh sağlığı düzelmedikçe zeytinyağının tek başına etkili olması mümkün olmaz. Zeytinyağının Zararı Var mı? Kalp sağlığından kolesterole, pişikten mide ve bağırsak problemlerine, ev temizliğinden güzelliğe, kısaca baştan ayağa her derde deva olarak gösterilen zeytinyağı ile ilgili soru işaretleri de yok değil. Her durumda olduğu gibi zeytinyağının da yanlış kullanımında istenmeyen etkiler görülebilir. Her şeyden önce sızma, hatta ekstra sızma olarak ifade edilen zeytinyağlarını tercih etmek önemli. "Zeytinyağı saçı yakar mı?" diye endişelenenler için, erken hasat edilen zeytinlerden üretilen sızma yağlardaki asit ve oksidasyon oranının düşük olduğunu belirtmek gerekir. Bu yağların fiyatı diğerlerine göre daha yüksektir, ancak olgun hasat zeytinine göre kalitesi de daha fazladır. Aksi halde yüksek asit oranına sahip zeytinyağı kişide yanma hissine ve pişik görüntüsüne neden olabilir.

Zeytinyağı kullanımında yapılan diğer yanlışlar ise yağı çok kısa ya da çok uzun süre saçta tutmak veya yanlış malzemelerle karıştırarak cilde sürmek olabilir. Bu durumda "zeytinyağı saçı bitlendirir mi?" ya da "zeytinyağı saçları döker mi?" gibi soru işaretleri oluşabilir. Doğru sürede saçın uçlarına uygulanan katkısız ve saf sızma zeytinyağından olumsuz etkiler beklenmese de karışıma ilave edilen diğer maddeler istenmeyen etki yaratabilir. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde akne ve sivilce problemi olan kişiler de zeytinyağına temkinli yaklaşmalı. Bu kişilerin cilt tipi karma ya da yağlı cilt olduğundan, vücutlarına ekstra yağ yüklemeden önce doktor görüşü almaları çok daha yararlı olur. Zeytinyağlı Saç Maskesi Nasıl Yapılır? Zeytinyağlı saç maskesi yapımında çok çeşitli doğal malzemelerden faydalanmak mümkün. Diğer bitkilerle ve doğal yağlarla zeytinyağını karıştırma yoluna sıkça gidilir. Aynı zamanda yumurta ve bal gibi yardımcılar karışıma dahil edilebilir. Önemli olan; yağlı ya da karma saç tipleri ile kuru saçlara aynı bakımı uygulamaktan kaçınmak. Ciltte herhangi bir akne problemi varsa mutlaka dermatolog görüşü almak gerekir. Cilt yapısını yeterince tanımak için, her bir maske türünü küçük parçalar halinde denemek ve işlevine göre devam etmek doğru olur.