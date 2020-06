Zeytinyağı ile saç bakımı

Tabiatın her bir köşesi doğanın insanlara sunduğu sürpriz armağanlarla dolu. Bu armağan bazen uçsuz bucaksız bir çam ormanı ya da engin bir deniz olabilirken; bazen de küçücük bir zeytin tanesi. Bir zamanlar şifanın, laboratuvarlarda üretilen kimyasal karışımlarda saklı olduğu zannedilirken; bugün hemen hemen herkes her şeyin en katkısızını, en organiğini ve en doğalını arıyor. Akdeniz ve Ege sofralarının asırlardan beri vazgeçilmezi olan zeytinyağı da vücudun her zerresine iyi gelen mucize karışımlardan biri olarak kendini ispatlamış durumda. Kalp ve damar sağlığından, metabolizmaya kadar her konudaki avantajları bilimsel olarak ortaya konmuş olan zeytinyağı sayesinde Akdeniz ve Ege insanları sağlıklarını daha uzun süre koruyor, daha uzun yıllar boyunca genç ve zinde kalıyorlar. Yeni yüzyılda insanların doğal beslenmeye ve vücutlarına organik kürler uygulamaya duydukları istek daha da arttıkça, zeytinyağı mucizesinin de bir efsane gibi kulaktan kulağa yayılması kaçınılmaz.

Zeytinyağının Saça Faydaları Nelerdir?

Zeytinyağının iyileştirici etkisinden elbette saçların da faydalanması mümkün. İhmal edildiğinde kopan, dökülen, uçları kırılan ya da yıpranan saçlar gün içerisinde çok fazla olumsuz çevre faktörüne maruz kalır. Rüzgar, toz, yağmur, güneş, havuz ve deniz derken saçların yapısında ve kalitesinde bozulma olduğu bir gerçek. Aynı gün içinde yalnızca klimaların etkisiyle bile saç bir kuruyup bir nemleniyor.