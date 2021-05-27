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Zilkade ayı ne zaman?

27.05.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zilkade ayı ne zaman? Kurban ayı olarak da bilinen ve Müslüman alemi için önemli olan Zilkade ayı hakkında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Hicri takvimde de yeri olan Zilkade ayı Zilhicce'den bir önceki ay olarak adlandırılıyor. İşte, ayrıntılar...

Zilkade ayı ne zaman?

Kurban Bayramı olarak da bilinen Zilkade ayı yaklaşıyor. Zilhicce ayından bir önceki ay olan Zilkade ayına az bir zaman kala Zilkade ayı ne zaman? sorusuna yanıt aranıyor. İşte, İslam alemi için önem arz eden Zilkade ayı hakkında detaylar...

ZİLKADE AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; Zilkade ayı 11 Haziran 2021 tarihinde başlayacak. Zilkade ayı 10 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek. Bu ayın sona ermesinin ardından 11 Temmuz’da Zilhicce ayına girilecek. Böylece, Kurban Bayramı başlayacak.


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Kurban Bayramı

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