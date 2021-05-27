Kurban Bayramı olarak da bilinen Zilkade ayı yaklaşıyor. Zilhicce ayından bir önceki ay olan Zilkade ayına az bir zaman kala Zilkade ayı ne zaman? sorusuna yanıt aranıyor. İşte, İslam alemi için önem arz eden Zilkade ayı hakkında detaylar...

ZİLKADE AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; Zilkade ayı 11 Haziran 2021 tarihinde başlayacak. Zilkade ayı 10 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek. Bu ayın sona ermesinin ardından 11 Temmuz’da Zilhicce ayına girilecek. Böylece, Kurban Bayramı başlayacak.



