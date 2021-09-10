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"Zincire vurulan kadın" görüntüsü tepki çekmişti! Harekete geçildi

10.09.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu törenlerinde, bir genç kadının zincire vurulmasına tepkiler sürerken, Kaymakam Turgay Ünsal, İçişleri Bakanlığı kararı ile merkeze alındı. Dernek hakkında da soruşturma başlatıldı.

"Zincire vurulan kadın" görüntüsü tepki çekmişti! Harekete geçildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla dün gerçekleştirilen gösteriyle ilgili soruşturma açılması için müfettiş talep edildiği bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Edremit’in düşman işgalinden kurtuluş günü kutlama programında yapılan gösterinin tartışmalara sebep olduğu ifade edilerek, "Söz konusu kutlama programında yer almamasına rağmen programın uygulanması esnasında ortaya konulan, kurtuluş töreninin anlamıyla bağdaşmayan ve töreni tartışmaya açacak nitelikte bir gösteri icra edildiği görülmüştür" denildi.

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Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal’ın merkeze alındığı bilgisinin verildiği açıklamada, “Milli kurtuluş günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleri ile sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığından mülkiye müfettişi talep edilmiştir. Ayrıca soruşturmanın selameti açısından Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir. Söz konusu gösteriyi gerçekleştiren dernek hakkında da İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernek denetçilerince gerekli soruşturma yapılacaktır” denildi.

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NE OLMUŞTU?

Dün Menderes Bulvarı'ndaki törende, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince gerçekleştirilen temsilde, üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kız zincirle bağlanmış, ardından efeler zinciri çözüp örtüyü açmıştı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan AK Parti'li Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna duruma tepki göstererek, "Bizim kadınımızın, bizim genç kızlarımızın zincire vurulduğu hiçbir dönem olmamıştır." demişti. ÇYDD Edremit Şube Başkanı Nedret Aldemir ise törendeki amaçlarının bir kadını zincire vurmak olmadığını, kentin kurtarılışını sembolize etmek istediklerini savunmuştu.

(İHA-AA)

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