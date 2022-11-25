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Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Ziraat Bankası sınav sonuçları tarihi!

25.11.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Bankası sınav sonuçları 5 Kasım Cumartesi günü tamamlanan oturumun ardından adaylar tarafından merak konusu oldu. Kuruma bin 800 servis görevlisi, 220 uzman yardımcısı ve 30 müfettiş yardımcısı alınacak. 2022 Ziraat Bankası sınav sonuçları sorgulama ekranı adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Ziraat Bankası sınav sonuçları tarihi!

Ziraat Bankası sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavı geçip mülakata hak kazanan vatandaşlar mülakat tarihleri ve yerleri kurumun web sitesi üzerinden bildirilecek. Ziraat Bankası sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de kurum tarafından yayımlanan yazılı açıklamada yer aldı. İşte Ziraat Bankası sınav sonuçları tarihi...

ZİRAAT BANKASI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ziraat Bankası Sınav sonuçları kurum tarafından yapılan açıklamaya göre bugün (25 Kasım 2022) adayların erişimine açılacak.

ZİRAAT BANKASI SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ZİRAAT BANKASI SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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