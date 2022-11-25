Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Ziraat Bankası sınav sonuçları tarihi!

Ziraat Bankası sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavı geçip mülakata hak kazanan vatandaşlar mülakat tarihleri ve yerleri kurumun web sitesi üzerinden bildirilecek. Ziraat Bankası sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de kurum tarafından yayımlanan yazılı açıklamada yer aldı. İşte Ziraat Bankası sınav sonuçları tarihi...

ZİRAAT BANKASI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ziraat Bankası Sınav sonuçları kurum tarafından yapılan açıklamaya göre bugün (25 Kasım 2022) adayların erişimine açılacak.

ZİRAAT BANKASI SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

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