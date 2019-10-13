Zirvedeki "saklı cennet" Çakırgöl

MELTEM YILMAZ - Zigana dağ silsilesinin zirvelerinden Trabzon-Gümüşhane sınırındaki 2 bin 533 rakımlı Camiboğazı mevkisinde yer alan Çakırgöl, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlere her mevsim farklı güzellikler yaşatıyor. Trabzon'un Maçka ilçesine 36 kilometre uzaklıkta, yörenin "saklı cenneti" olarak da nitelendirilen Çakırgöl, Zigana Dağı zirvelerinin Camiboğazı mevkisinde bulunuyor. Çevresi bin 160 metre, boyu 250 metreyi bulan, derinliği 2 ile 15 metre arasında değişen gölü, halk arasında ''göze'' olarak bilinen 8 küçük su kaynağı besliyor. Serin suları ve bozulmamış doğasının yanı sıra bünyesindeki göl ile ilgi gören bölge, çimenler, sık sık gölün bulunduğu tepeyi ve çevresindeki yaylaları saran sis ve bulutlar, göldeki kırmızı benekli alabalıklar ve temiz havasıyla ziyaretçilerine keyifli anlar sunuyor. Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altındere Vadisi'nde bulunan Sümela Manastırı güzergahındaki kara yolundan ulaşılan göle, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisi giderek artıyor.

Çevresindeki yaylalarıyla da adeta ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Çakırgöl, erken kar yağması ve uzun süre erimemesi nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca "kış sporları turizm merkezi" ilan edilmişti. Bu plan çerçevesinde öncelikle göle ve çevresindeki yaylalara ulaşımı sağlayan yolun iyileştirilmesi için başlatılan çalışmalar da büyük ölçüde tamamlandı. - "Bir buzul gölü havasında" Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çakırgöl'ün bölgenin en yüksek tepesinden çıkan, yaklaşık derinliği 2 ile 15 metre arasında, güzel bir çağlayanı da içinde bulunduran bir bölge olduğunu söyledi. Çakırgöl'ün ayrıca yöre halkı tarafından da doğal kaynak suyu olarak kullanıldığını belirten Koçhan, "Göl olarak baktığımızda gerçekten bir buzul gölü havasında. En yüksek tepenin hemen altında olan özellikle de Sümela Manastırı'na yakınlığıyla beraber bilinen bir göl. Bu göl aslında Gümüşhane sınırında olmasına rağmen yolu Maçka ilçemizden tamamen yapılıyor." diye konuştu.

Koçhan, Çakırgöl'ün daha önce "kış turizm merkezi" ilan edildiğini anımsatarak, "Bu anlamda Karayolları tarafından yol yapım çalışmaları devam etmekte. Özellikle bu yolda oldukça iyi mesafeler katedildi. Ben bu anlamda bize desteğini esirgemeyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'a Maçka halkı olarak da teşekkürlerimi arz ediyorum." ifadelerini kullandı. - "Çakırgöl'ün turizm potansiyeli daha da artacak" Çakırgöl'de Kayak Merkezi yapılması çalışmalarına da değinen Koçhan, şöyle devam etti: "Çakırgöl Kayak Merkezi, karın erken yağması ve geç kalkmasıyla beraber kayak yapılabilecek çok nitelikli kar kalitesi olan bir bölge. Aynı zamanda açık alanlar, uçurumlar yok ve Türkiye'nin de en uzun kayak pistlerini içinde barındıran bir turizm projesi olacak. Öncelikle yolu hızlı bir şekilde Karayolları tarafından önümüzdeki yıl itibarıyla bitecek. Yapılacak bu merkezin içinde yaz kış çalışacak oteller olacak çünkü yazın da Sümela'dan dolayı bölgemize yoğun bir turist geliyor. Yani o bölgede yapılacak turizm tesisleri sadece kışın kayak merkezinde hizmet etmeyecek, bunun yanında da yazın gelen turistlere de hizmet edecek."