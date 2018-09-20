Ziyaretçiler kozanın ipeğe dönüşümüne tanıklık ediyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen "Kozadan İpeğe Bursa Kozahan'dan Avrupa'ya" etkinliği başladı. BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Avrupa Birliği Kültürel Miras Yılı" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tanıtım etkinliği, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Orhangazi Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yüz yıllardan bu yana kent ekonomisinin nabzını tutan Kozahan'da yapılan koza alım günü, ziyaretçiler için yeniden canlandırılıyor. Yarın sona erecek etkinlik kapsamında ziyaretçiler, ipeğin kozadan ürüne dönüşüm sürecine ilişkin bilgi alıyor. Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nin ilçelerdeki atölyelerinde dokunan İpek Halılar Sergisi ve ipek böceğinin yaşam öyküsünü konu alan fotoğraf sergisi de Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor. - "Kozahan'ı yeniden cazibe merkezi kimliğine kavuşturmak istiyoruz" Etkinliğin açılış töreninde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Payitaht Çarşı Projesi ile Türkiye'nin en önemli ticaret merkezleri arasında bulunan Bursa'nın tarihi dokusuna ve misyonuna uygun bir dönüşümün startını verdiklerini kaydetti.

Kozahan'ı da kapsayan bölgeyi 7 asır öncesinde olduğu gibi yeniden cazibe merkezi kimliğine kavuşturmak istediklerini aktaran Şenocak, "Bursa'da ipekçiliğin yeniden canlandırılması adına yapılacak çalışmaları ön plana çıkarmalı ve bu çalışmaları desteklemeliyiz. Bu önemli kültürel mirasımızın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına herkese önemli görevler düşüyor. Bursa kozacılığı ve ipekçiliğinin yaşatılması için yapılacak tüm çalışmaların içerisinde olacağız." ifadesini kullandı. - "Bursa ipeğini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz" Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, ipeğin geçmişine ilişkin bilgi vererek, "Bursa ipeğini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. 'Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor' projemiz kapsamında 200 kişiye istihdam sağlarken, 5 yıllık süre zarfında 240 halı, 4 bin metrekare kumaş dokundu." diye konuştu. Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım ise çarşı esnafı olarak ipek üretimi ve ticaretinin tekrar canlanmasını arzuladıklarını vurguladı.