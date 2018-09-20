HABER

Ziyaretçiler kozanın ipeğe dönüşümüne tanıklık ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 18:30 | Son Güncelleme

"Kozadan İpeğe Bursa Kozahan'dan Avrupa'ya" etkinliğiyle ziyaretçiler, ipeğin kozadan ürüne dönüşüm sürecine ilişkin bilgi alıyor - BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak: - "Bursa kozacılığı ve ipekçiliğinin yaşatılması için yapılacak tüm çalışmaların içerisinde olacağız"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen "Kozadan İpeğe Bursa Kozahan'dan Avrupa'ya" etkinliği başladı.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Avrupa Birliği Kültürel Miras Yılı" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tanıtım etkinliği, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Orhangazi Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yüz yıllardan bu yana kent ekonomisinin nabzını tutan Kozahan'da yapılan koza alım günü, ziyaretçiler için yeniden canlandırılıyor.

Yarın sona erecek etkinlik kapsamında ziyaretçiler, ipeğin kozadan ürüne dönüşüm sürecine ilişkin bilgi alıyor.

Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nin ilçelerdeki atölyelerinde dokunan İpek Halılar Sergisi ve ipek böceğinin yaşam öyküsünü konu alan fotoğraf sergisi de Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

- "Kozahan'ı yeniden cazibe merkezi kimliğine kavuşturmak istiyoruz"

Etkinliğin açılış töreninde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Payitaht Çarşı Projesi ile Türkiye'nin en önemli ticaret merkezleri arasında bulunan Bursa'nın tarihi dokusuna ve misyonuna uygun bir dönüşümün startını verdiklerini kaydetti.

Kozahan'ı da kapsayan bölgeyi 7 asır öncesinde olduğu gibi yeniden cazibe merkezi kimliğine kavuşturmak istediklerini aktaran Şenocak, "Bursa'da ipekçiliğin yeniden canlandırılması adına yapılacak çalışmaları ön plana çıkarmalı ve bu çalışmaları desteklemeliyiz. Bu önemli kültürel mirasımızın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına herkese önemli görevler düşüyor. Bursa kozacılığı ve ipekçiliğinin yaşatılması için yapılacak tüm çalışmaların içerisinde olacağız." ifadesini kullandı.

- "Bursa ipeğini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, ipeğin geçmişine ilişkin bilgi vererek, "Bursa ipeğini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. 'Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor' projemiz kapsamında 200 kişiye istihdam sağlarken, 5 yıllık süre zarfında 240 halı, 4 bin metrekare kumaş dokundu." diye konuştu.

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım ise çarşı esnafı olarak ipek üretimi ve ticaretinin tekrar canlanmasını arzuladıklarını vurguladı.

İpeğin özellikle kadın istihdamına yönelik büyük katkı sağladığını ifade eden Özyıldırım, şunları kaydetti:

"Kozayla yapılan her adım, çarşı ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. İpekçiliğin 20 çeşit meslek koluna öncülük ettiğini biliyoruz. Bursa ipeğinin öne çıkarılması noktasında çarşı esnafı olarak bir arzumuzu dile getirmek istiyorum; kent dinamiklerimizle birlikte koza festivalleri ve koza günleri gibi etkinlikleri yapabiliriz."

- "Bursa'da 100'ün üzerinde ipek fabrikası vardı"

65 yıllık ipek üreticisi Yüksel Ünal, ipeğin tarihinin binlerce yıllık geçmişe dayandığını söyledi.

İpek üretiminde Çin'in birinci sırada olduğunu, onu sırasıyla Özbekistan, Japonya ve Brezilya'nın takip ettiğini aktaran Ünal, "Halbuki yüz yıllarca dünyanın en kaliteli ipeklerini ülkemizde imal ettik. Özellikle Bursa ve çevresinde koza yetiştirilip, 100'ün üzerinde ipek fabrikasını hayata geçirmiştik. İpek ürünleri Kozahan'da satılır, istihdama da ciddi katkı sağlanırdı. Sektör temsilcileri olarak Bursa ipeği üretimi ve ticaretinin artırılması noktasında destek vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun finansal desteği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği ve Bursa İpekçiliğini Geliştirme Derneği (BİGDER) iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

PARTNER"Putin beni fare zehriyle öldürmeye çalıştı""Putin beni fare zehriyle öldürmeye çalıştı"
Rus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldıRus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldı
Kozalak toplarken elektrik akımına kapılıp öldüKozalak toplarken elektrik akımına kapılıp öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Koza'dan İpeğe Bursa Koza Han'dan Avrupa'ya" BTSO Bursa

En Çok Okunan Haberler

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Rus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldı

Rus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldı

İstanbul'da haftasonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

İstanbul'da haftasonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi

Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nde yangın

Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nde yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.