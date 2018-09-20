Ziyaretçiler kozanın ipeğe dönüşümüne tanıklık ediyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen "Kozadan İpeğe Bursa Kozahan'dan Avrupa'ya" etkinliği başladı.
BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Avrupa Birliği Kültürel Miras Yılı" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tanıtım etkinliği, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Orhangazi Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yüz yıllardan bu yana kent ekonomisinin nabzını tutan Kozahan'da yapılan koza alım günü, ziyaretçiler için yeniden canlandırılıyor.
Yarın sona erecek etkinlik kapsamında ziyaretçiler, ipeğin kozadan ürüne dönüşüm sürecine ilişkin bilgi alıyor.
Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nin ilçelerdeki atölyelerinde dokunan İpek Halılar Sergisi ve ipek böceğinin yaşam öyküsünü konu alan fotoğraf sergisi de Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.
- "Kozahan'ı yeniden cazibe merkezi kimliğine kavuşturmak istiyoruz"
Etkinliğin açılış töreninde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Payitaht Çarşı Projesi ile Türkiye'nin en önemli ticaret merkezleri arasında bulunan Bursa'nın tarihi dokusuna ve misyonuna uygun bir dönüşümün startını verdiklerini kaydetti.
Kozahan'ı da kapsayan bölgeyi 7 asır öncesinde olduğu gibi yeniden cazibe merkezi kimliğine kavuşturmak istediklerini aktaran Şenocak, "Bursa'da ipekçiliğin yeniden canlandırılması adına yapılacak çalışmaları ön plana çıkarmalı ve bu çalışmaları desteklemeliyiz. Bu önemli kültürel mirasımızın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına herkese önemli görevler düşüyor. Bursa kozacılığı ve ipekçiliğinin yaşatılması için yapılacak tüm çalışmaların içerisinde olacağız." ifadesini kullandı.
- "Bursa ipeğini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, ipeğin geçmişine ilişkin bilgi vererek, "Bursa ipeğini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. 'Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor' projemiz kapsamında 200 kişiye istihdam sağlarken, 5 yıllık süre zarfında 240 halı, 4 bin metrekare kumaş dokundu." diye konuştu.
Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım ise çarşı esnafı olarak ipek üretimi ve ticaretinin tekrar canlanmasını arzuladıklarını vurguladı.
İpeğin özellikle kadın istihdamına yönelik büyük katkı sağladığını ifade eden Özyıldırım, şunları kaydetti:
"Kozayla yapılan her adım, çarşı ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. İpekçiliğin 20 çeşit meslek koluna öncülük ettiğini biliyoruz. Bursa ipeğinin öne çıkarılması noktasında çarşı esnafı olarak bir arzumuzu dile getirmek istiyorum; kent dinamiklerimizle birlikte koza festivalleri ve koza günleri gibi etkinlikleri yapabiliriz."
- "Bursa'da 100'ün üzerinde ipek fabrikası vardı"
65 yıllık ipek üreticisi Yüksel Ünal, ipeğin tarihinin binlerce yıllık geçmişe dayandığını söyledi.
İpek üretiminde Çin'in birinci sırada olduğunu, onu sırasıyla Özbekistan, Japonya ve Brezilya'nın takip ettiğini aktaran Ünal, "Halbuki yüz yıllarca dünyanın en kaliteli ipeklerini ülkemizde imal ettik. Özellikle Bursa ve çevresinde koza yetiştirilip, 100'ün üzerinde ipek fabrikasını hayata geçirmiştik. İpek ürünleri Kozahan'da satılır, istihdama da ciddi katkı sağlanırdı. Sektör temsilcileri olarak Bursa ipeği üretimi ve ticaretinin artırılması noktasında destek vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.
Etkinlik, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun finansal desteği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği ve Bursa İpekçiliğini Geliştirme Derneği (BİGDER) iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.
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