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Zonguldak'ta balıkçıların ağına takıldı, geniş güvenlik önlemi alındı! İstanbul'dan özel ekip bölgeye gidiyor

05.01.2024 16:58 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta balıkçıların ağına bir cisim takıldı. Yapılan ihbar sonucunda cismin ‘mayın’ olabileceği şüphesiyle bölgeye Sahil Güvenlik ile polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken cismin ‘mayın’ olabileceği ihtimali üzerine İstanbul’dan mayın uzmanı ekip talep edildi. Uzman ekip İstanbul’dan ilçeye doğru yola çıktı.

Zonguldak'ta balıkçıların ağına takıldı, geniş güvenlik önlemi alındı! İstanbul'dan özel ekip bölgeye gidiyor

Ereğli ilçesi açıklarında tekneyle avlanan balıkçılar, öğle saatlerinde Bozhane Limanı’na yanaşıp ağı ayıklamaya başladı. Mürettebat, ağa takılan yuvarlak cisim fark edip, ‘mayın’ olabileceği şüphesiyle Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile polis ekipleri sevk edildi.

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ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Ekipler, güvenlik şeridi çekerek cismin limanda bulunduğu noktayı çembere aldı. Çevrede de güvenlik önlemi alındı.

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İSTANBUL'DAN ÖZEL EKİP BÖLGEYE GİDİYOR

Cismin ‘mayın’ olabileceği ihtimali üzerine İstanbul’dan mayın uzmanı ekip talep edildi. Uzman ekip İstanbul’dan ilçeye doğru yola çıktı.

Kaynak: DHA

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