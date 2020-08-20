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  4. Zonguldak'ta iş insanına kanlı pusu: 2 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta iş insanına kanlı pusu: 2 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 21:49 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir iş insanı park halindeki aracının önünde silahlı saldırıya uğradı. İş insanı ve ismi öğrenilemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta iş insanına kanlı pusu: 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Kavuklaaltı mevkisinde sahilde park halinde duran cip uzun namlulu silahla tarandı. İddialara göre, Ereğlili iş insanı Yavuz Beşikçi ile yanında ismi öğrenilemeyen bir kadına, aracın önünde sohbet ederken husumetlisi olduğu öne sürülen şüpheli ya da şüphelilerce ateş açıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi alan iş insanının yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından iş insanı Yavuz Beşikçi'nin ve kadının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayın faili ya da faillerinin yakalanması için geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.

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GÖRGÜ TANIĞINA DA ATEŞ AÇTILAR

Öte yandan cipin arkasında bulunan aracın sürücüsüne de görgü tanığı olduğu iddiası ile şüphelilerce ateş açıldı. Şok yaşayan sürücü aracına isabet eden kurşunlarla olayı ucuz atlattı. Sürücü, bir süre aracın önünde kendine gelemedi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. (İHA)
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