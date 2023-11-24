HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak'ta kayıp denizcilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta kayıp denizcilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

24.11.2023 14:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan mürettebatından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'ta kayıp denizcilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan kuru yük gemisinde kaybolan mürettebatı arama çalışmaları sonucunda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı, 8 kişinin aranmasına devam edildiği belirtildi.

OLAY

Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da, yüksek hızda esen rüzgar ve fırtına nedeniyle mendireğe çarpmış, kayıp 12 kişilik mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Şu ana kadar mürettebattan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 8 kişiyi arama kurtarma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okulu basıp öğretmenleri darbettiler! Saldırı anları kameradaOkulu basıp öğretmenleri darbettiler! Saldırı anları kamerada
Yer: İstanbul! 'Babamla tartıştım seninle kalabilir miyim?' dedi, kafasından bıçaklayıp taksiciyle kaçtıYer: İstanbul! 'Babamla tartıştım seninle kalabilir miyim?' dedi, kafasından bıçaklayıp taksiciyle kaçtı
Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
En Çok Okunan Haberler
500 bin lira yatıran ay sonunda bu parayı alıyor!

500 bin lira yatıran ay sonunda bu parayı alıyor!

Süleyman Soylu, çete lideri hakkındaki o iddiaya sert çıktı!

Süleyman Soylu, çete lideri hakkındaki o iddiaya sert çıktı!

Havalimanında dolar operasyonu! Balya balya parayla yakalandılar

Havalimanında dolar operasyonu! Balya balya parayla yakalandılar

Esra Erol'da yayınında çıldıran Cemile ortaya çıktı! Başörtüsünü çıkardı o halleri olay oldu

Esra Erol'da yayınında çıldıran Cemile ortaya çıktı! Başörtüsünü çıkardı o halleri olay oldu

Yer: İstanbul! 'Babamla tartıştım seninle kalabilir miyim?' dedi, kafasından bıçaklayıp taksiciyle kaçtı

Yer: İstanbul! 'Babamla tartıştım seninle kalabilir miyim?' dedi, kafasından bıçaklayıp taksiciyle kaçtı

Dilan Polat'tan Tuzlaspor'a! Telefonuna gelen korkunç tehdit mesajını paylaştı

Dilan Polat'tan Tuzlaspor'a! Telefonuna gelen korkunç tehdit mesajını paylaştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.