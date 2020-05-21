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Zonguldak'ta maske zorunluluğu getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 19:38 | Son Güncelleme

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar gereği, yarından itibaren kentte maske takmak zorunlu hale getirildi. Ayrıca ilçeler arası geçişlerde uygulanan denetimlerin ise 27 Mayıs saat 00.00 itibariyle sonlandırılacağı açıklandı.

Zonguldak'ta maske zorunluluğu getirildi

Zonguldak Valiliği, Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nde alınan kararla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında toplanan mecliste alınan kararla birlikte yarından itibaren kentte maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Karara uymayan vatandaşlar hakkında Kabahatler Kanuna göre 392 lira para cezası uygulanacağı ifade edilen açıklamada, “Kamu kurumlarında, toplu çalışma alanlarında, alışveriş mekanlarında, pazar yerlerinde, ibadet yerlerinde, toplu taşıma araçlarında, il-ilçe-belde ve büyük köylerin merkez ve ana caddelerinde ayrıca toplu bulunulan her yerde usulune uygun maske takmak zorunludur. Maske takmayanlar ile ilgili Kabahatler Kanuna göre 392 TL idari para cezası uygulanmasına" karar verilmiştir denildi.

Ayrıca 6 Nisan itibariyle alınan karar gereği, Zonguldak’ta ilçeler arası geçişlerde uygulanan denetimlerin de 27 Mayıs saat 00.00 itibariyle sonlandırılacağı açıklandı.

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