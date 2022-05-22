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Zonguldak'ta ormana giden köylüler, tanınmaz hale gelen bir ceset buldu

22.05.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta ormanlık alana su hattı tamiri için giden köylüler, tanınmaz hale gelmiş bir erkek cesedi buldu. Jandarmanın yaptığı ilk inceleme sonucunda, cesedin yaklaşık 1,5 aylık olduğu belirlendi. Yanında av tüfeği de bulunan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Zonguldak'ta ormana giden köylüler, tanınmaz hale gelen bir ceset buldu

Olay saat 17.00 sıralarında Zonguldak'ın Kabalaklı köyünde yaşandı. Ormandan köylerine su taşıyan hattın tamiratını yapmak isteyen köy sakinleri köyden yaklaşık iki kilometrelik uzaklıkta tanınamayan bir erkek cesedine rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cesedin yanında bir adet av tüfeği buldu.

KİMLİK TESPİTİ YAPILAMADI

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemede yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen erkek cesedinin tanınamaz halde olması nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı.

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İncelemenin ardından 30 yaşlarındaki erkek cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Cesedin, 2 ay önce Antalya'ya çalışmaya gideceğini söyleyen bir daha haber alınamayan bir köy sakinine ait olabileceğinden şüpheleniliyor.

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Cesedi bulunca jandarmaya haber verdiklerini anlatan Emre Çevik, "Ben çok fazla kalamadım. Ayrılmak zorunda kaldım. Su tamiratı yapmaya giden vatandaşlar görmüş. Jandarmaya ihbar etmişler. Olay yerini göstermişler. Ceset bozulmuş, ben kaldıramadım olay yerinden ayrılmak durumunda kaldım. Erkek cesediydi, av tüfeği vardı yanında" diye konuştu.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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