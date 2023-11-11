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Zonguldak'ta ormanlık alanda benzin döküp yakmışlardı! Kimliği belli oldu, iki ihtimal üzerinde duruluyor

11.11.2023 14:23 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda benzin dökülerek yanmış bir insan cesedi bulunmuştu. Yapılan incelemelerde cesedin bölgedeki kaçak işletilen bir maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu belirlendi. Başka bir yerde öldüğü, ormanlık alana cesedi taşınan Afgan'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 6 kişi gözaltına alınırken ekipler iki ihtimal üzerinde duruyor.

Zonguldak'ta ormanlık alanda benzin döküp yakmışlardı! Kimliği belli oldu, iki ihtimal üzerinde duruluyor

Olay, 10 Kasım'da Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak’ta meydana geldi. Yoldan geçenler, yandaki ormanda yanmış cesedi fark edip, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede delil niteliği taşıyan unsurları topladı, toprak zemindeki ayak izlerini de incelenip, kalıbını çıkardı. Benzin dökülerek yakıldığı belirlenen ceset, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Kayıp başvurularını inceleyen ekipler, cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’ye ait olduğunu belirledi. Nourtani’nin ailesinin kendisinden haber alamadığı için cesedin bulunduğu gün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

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Yapılan otopside, Nourtani’nin 9 Kasım’da öldüğü tespit edildi. Nourtani’nin cesedinin olay yerine sonradan getirildiği saptandı. Soruşturmada ifadesi alınan tanıklardan birinin Nourtani’yi kaçak maden ocağında hareketsiz gördüğünü söylediği belirtildi.

İKİ İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, aralarında kaçak ocağın sahibinin de bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Nourtani’nin kesin ölüm nedeni ise henüz belirlenemedi. Ekipler, Nourtani’nin kaçak ocakta iş kazası sırasında öldüğü ve cinayet gibi gösterilmeye çalışıldığı ihtimali ile cinayet olasılığını araştırıyor.

Kesin ölüm sebebi için ayrıntılı otopsi raporu beklenen Nourtani, bugün sabah saatlerinde Acılık Hz. Ali Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı cenazede Nourtani’nin yakınları fenalık geçirdi.

(DHA)

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