HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak'ta tünel inşaatında binlerce yıllık mağara ortaya çıktı

Zonguldak'ta tünel inşaatında binlerce yıllık mağara ortaya çıktı

30.03.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta Mithatpaşa Tünelleri’nin yapımı sırasında binlerce yıllık sarkıt ve dikitlerin olduğu mağara ortaya çıktı. Vali Mustafa Tutulmaz mağarayı gezerek incelemelerde bulunurken İl Özel İdaresi de mağarayla ilgili çalışma başlattı.

Zonguldak'ta tünel inşaatında binlerce yıllık mağara ortaya çıktı

Kent merkezinden Kilimli ilçesine ulaşımın kolaylaştırılması için Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından yapılan Mithatpaşa 1 ve Mithatpaşa 2 tünellerinin yapımı sırasında mağara keşfedildi. Bir ucu Bağlık Mahallesi’ne çıkan tünel çalışmalarının yanında bulunan ve binlerce yıllık sarkıt ile dikitlerden oluşan mağara için bölgede incelemeler başlatıldı. Öte yandan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da mağarayı inceleyerek İl Özel İdaresi’ne talimat verdi. Mağaranın teknik ve fiziki durumunu anlatan raporun hazırlanması için çalışmalar başlatıldı.

Mağara araştırmacısı Engin Zaman mağara hakkında bilgiler aktardı. Zaman, "Şu anda bulunduğumuz mağara Bağlık Mahallesi’nde bulunan bir mağara. Bağlık Mağarası olarak isimlendirdiğimiz mağara. İki katlı bi sistem. Altta hemen Kapuz Mağarası olarak bildiğimiz mağara var. 1949 yılında İsviçreli bilim insanı Limberg tarafından ilk defa çalışıldı. Ben de hemen bulunduğumuz mağarayı yaklaşık 20 yıl kadar önce çalışıp haritalamıştık.

AW281815_05

"Tünel çalışması esnasında dinamit atılması neticesinde mağarada yeni bir çökme meydana geliyor. Çökmeyle birlikte fosil giriş ortaya çıktı. Eski orijinal haline göre ikinci muhteşem salondayız. Hemen bulunduğumuz yeden 70 metre kadar geride buradaki oluşumlar gibi güzel muhteşem salonumuz daha vardı. O zamanki toplam uzunluğu 490 metreydi. Yol yapım çalışması nedeniyle 100 metre kadarı gitti.

AW281815_08

"Hemen bulunduğumuz noktadan yaklaşık 50 metre kadar ilerlediğimiz zaman altta Kapuz Mağarasıyla birleşen sistemi görüyoruz. Baktığımız zaman kalsiyum karbonat oluşumu var. Bölgemizin en güzel mağaralarından oluşumsal anlamıyla en güzel mağarası diyebileceğimiz mağaradır. Şunu özetle belirtmek gerekir. Avrupa’da bir günde üç mağara gezebileceğimiz tek il Zonguldak.

AW281815_13

"Mağara sistemleri birbirine çok yakındır. Şehirle iç içedir. Bu anlamda çok özel bir konuma sahiptir Zonguldak. Ama maalesef mağaralarımızı yeterince koruyamadığımız için yol yapım esnasında ortaya çıkabiliyor.

2

"Mağaramızın turizme açılabilmesi için öncelikle mağaranın tamamıyla incelenmesi gerekiyor. Giriş kısmında çökme yaşandığı için tavana riskli durum söz konusu. Bu riskler nasıl giderilecek. Bunun konuşulması gerekiyor. Turizme açılabilecek kısmı ise girişten 30 metre kadar. Oluşumlar sağlı sollu artık büyüdüğü için ilerisindeki bölgelerde insanların gezmesi mağaraya ciddi zarar verebilir." (İHA)
AW281815_07

AW281815_06

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyorBanyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor
Seri katil Atalay Filiz ile ilgili yeni gelişme! Yeni rapor ortaya çıktıSeri katil Atalay Filiz ile ilgili yeni gelişme! Yeni rapor ortaya çıktı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Edremit'te şaşırtan görüntü! Yüzerek gidilen kayalıklara yürüyerek ulaştılar

Yüzerek gidilen kayalıklara, sular çekilince yürüyerek çıktılar

Karl Köprüsü nerede ve hangi ülkede? İşte Karl Köprüsünün tarihi, hikayesi ve özellikleri

Karl Köprüsü

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den 'kahve daveti' açıklaması

Canan Kaftancıoğlu'na 'kahve daveti' ile ilgili flaş açıklama

Seri katil Atalay Filiz ile ilgili yeni gelişme! Yeni rapor ortaya çıktı

Seri katil Atalay Filiz ile ilgili yeni gelişme! Yeni rapor ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'dan Kanal İstanbul için 'Beton Kanal' çıkışı

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'Beton Kanal' çıkışı

Hülya Hökenek kimdir? Hülya Hökenek kaç yaşında? Hülya Hökenek nereli?

Hülya Hökenek kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.