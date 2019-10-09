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Zonguldak’ta maden ocağında göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 23:50 | Son Güncelleme

Kilimli ilçesindeki göçükte bir işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Maden işçisi Erol Akçaoğlu göçük altında kaldı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerce başlatılan ve yaklaşık iki saat süren kurtarma çalışmaları sonunda Akçaoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
göçük maden Zonguldak

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