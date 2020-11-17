Zoom, arayüzünü ve özelliklerini güncelledi

Zoom koronavirüs sürecinde katılımcı sayısını oldukça arttırdı. Koronavirüs nedeniyle evden çalışmanın ve uzaktan eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte video görüşme uygulamalarına duyulan ihtiyaçta pek çok kesim tercihi Zoom'dan yana kullandı. Zoom, zaman zaman güvenlik açıkları ve toplantı odalarına dalan ve uygunsuz görüntüler yayınlayan kötü niyetli kişilerle de gündeme geldi. Bunların ardından Zoom'un geliştiricileri uygulamayı güncellemeye devam etti. Son olarak bir güvenlik önlemi olarak uçtan uca şifreleme özelliği uygulamaya eklendi. Şimdi ise Zoom için yeni bir güncelleme duyuruldu. ZOOM ARAYÜZÜ DE YENİLENDİ Video görüşme uygulaması Zoom'da güncelleme ile birlikte bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişikler arayüzde de göründü. Örneğin; video dışı görüşme arayüzü video kapalı görüşme arayüzüyle aynı görünüme getirildi. Video kapalı olarak ayarlanan görüşmelerde ise toplantı bilgisi ve özelliklerinin olduğu ekran, artık sadece progil resmini veya ismi gösterecek şekilde değiştirildi. Şimdi dilerseniz Zoom'a gelen özelliklere geçelim.

Zoom kullanıcıları Türkçe dilinde destek alabilecek ZOOM'UN YENİ ÖZELLİKLERİ iPad için gelişmiş galeri görünümü

Galeri görünümü artık 4x4 büyüklüğündeki videoları destekleyecek. 11 inç ve 12,9 inçlik iPad Pro’lar ise 5x5’e kadar video görüntüleyebilecek. Çoklu sabitleme, çoklu öne çıkartma ve özel galeri görüntüleme düzenlemesi de desteklenecek. Tek seferde çoklu program paylaşma – Windows, macOS

Tüm masaüstü yerine birden fazla masaüstü programı tek seferde paylaşılabilecek. Diğer programlar ve masaüstündeki program dışı alanlar izleyici tarafından görülemeyecek. Paylaşan, hangi programları paylaştığını programın dışını kaplayan kalın ve yeşil sınır çizgisi ile görebilecek. Bu özellikten faydalanabilmek için paylaşan istemcinin 5.4.3 sürümünü kullanması yeterli, izleyiciler daha önceki sürüme sahip olsalar da paylaşılan ekranı görüntüleyebilecek. Android’de Sanal Arka Plan için artan destek

Android’de Sanal Arka Plan kullanımını artık Adreno 615, 616, 618 ve 620 GPU’lar da destekliyor. Toplantı içi kötüye kullanım raporlama

Toplantı sahipleri ve katılımcılarının kötüye kullanımı Zoom’a raporlama sürecini basitleştirecek.