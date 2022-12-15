Zorlu Center AVM çalışma saatleri nedir? Zorlu Center AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Büyük şehirler, özellikle de İstanbul, alışveriş merkezleri açısından oldukça yoğundur. Alışveriş merkezleri hafta içi ve özellikle hafta sonları çok büyük bir kapasiteye hizmet verir. Bu sebeple alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri merak konusudur. Zorlu Center AVM İstanbul Beşiktaş’ta yer alan ve sıklıkla tercih edilen bir alışveriş merkezidir. Genel olarak alışveriş merkezleri benzer saatler aralığında hizmet verir. Bazı özel günler ve bayramlar haricinde belirli açılış ve kapanış saatleri genellikle aynıdır.

Zorlu Center AVM saat kaçta açılıyor?

Alışveriş merkezlerinin yoğunluğu sebebiyle müşteriler çalışma saatlerini öğrenerek gitmek isterler. Genelde benzer saatlerde açılan alışveriş merkezlerinin özel günler ve bayramlarda çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Zorlu Center AVM çalışma saatleri de genel olarak diğer AVM'lerle benzerdir. Zorlu Center AVM açılış saati sabah 10.00 olarak belirtilmiştir. Zorlu Center AVM’yi tercih eden ziyaretçiler 10.00 itibari ile gidebilirler. Ancak alışveriş merkezi bünyesinde hizmet veren mağazaların çalışma saatlerinde farklılık olabilir.

Zorlu Center AVM saat kaçta kapanıyor?

Alışveriş merkezleri çok yoğun bir şekilde hizmet verirler. Müşteriler de bu yoğunluk sebebiyle tam olarak çalışma saatini öğrenip öyle alışveriş merkezine gitmek isterler. Zorlu Center AVM kapanış saati 22.00 olarak belirtilmiştir. Müşteriler alışveriş merkezindeki işlemlerini 22.00’ye kadar tamamlamaları gerekir. Zorlu Center AVM çalışma saatleri özel günler haricinde genel olarak 10.00 - 22.00 arasındadır.

Zorlu Center AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Alışveriş merkezleri hafta içi ve hafta sonu hizmet verirler. Özellikle hafta sonu alışveriş merkezleri çok kalabalık olur ve daha fazla rağbet görür. Özellikle hafta içi çalışan kişiler genellikle hafta sonu günlerinde AVM'lere gitmeyi tercih eder. Zorlu Center AVM de çok sık tercih edilen bir alışveriş merkezidir. Zorlu Center AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati hafta içi de olduğu gibi 10.00 - 22.00 arasındadır.



