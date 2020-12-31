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Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı' uygulama 1 Ocak 2021 itibariyle başlıyor

31.12.2020 14:10 | Son Güncelleme:
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Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı' uygulama 1 Ocak 2021 itibariyle başlıyor

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2020 itibariyle başlamıştı. Bundan sonra şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar kış lastiği takmak zorunda. Ancak kış lastiği takmayanlar 1 Ocak’tan sonra zamlı tarifeden ceza yiyecek. Zorunlu kış lastiği uygulamasında ne kadar ceza ödenecek?

1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında kesilen ceza, yarından itibaren 835 liraya yükselecek. Kış lastiği takmayanlar, 31 Aralık 2020 tarihine kadar eski ceza sisteminden cezalandırılacaktı. Ancak 1 Ocak tarihinden itibaren yeni zamlı ceza tarifesi uygulanacak. 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle kış lastiği takmayan araçlar ne kadar ceza ödeyecek? İşte tüm detaylar..

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

1 OCAK 2021 İTİBARİYLE KIŞ LASTİĞİ TAKMAYANLAR NE KADAR CEZA UYGULANACAK?

Kurala uymayanlara 776 lira olarak uygulanan söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde yarından (1 Ocak) itibaren 835 liraya yükselecek. Kanuna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların 1 Aralık - 1 Nisan arasında kış lastiği takmaları zorunlu bulunuyor.

- KIŞ LASTİĞİ "HUSUSİ" DEĞİL, "TİCARİ" ARAÇLARDA ZORUNLU

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Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor. Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

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