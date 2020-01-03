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  4. ZTE Axon 10s Pro 5G özellikleri ile karşımıza çıktı

ZTE Axon 10s Pro 5G özellikleri ile karşımıza çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.01.2020 09:32 | Son Güncelleme

2020 yılının amiral gemisi modellerinden olacak olan Axon 10s Pro 5G bugün kendini TENAA’da gösterdi. Qualcomm’un amiral gemisi modelleri için geliştirdiği Snapdragon 865 yonga setinden beslenecek olan telefon, 3 farklı RAM modeli ile karşımıza çıkacak.

ZTE Axon 10s Pro 5G özellikleri ile karşımıza çıktı

6 GB RAM / 8 GB RAM / 12 GB RAM opsiyonları ile gelecek olan telefonun 128 / 256 / 512 GB dahili depolama birimli modelleri bulunacak. 6.47 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde HDR10 destekli AMOLED ekran ile gelecek olan bu modelde üçlü arka kamera kurulumu yer alacak.

48 Megapiksel + 20 Megapiksel + 8 Megapiksel çözünürlüğündeki arka kameraya 20 Megapiksellik ön kamera eşlik edecek. 5G destekli olacak olan bu modelde 3.900 mAh kapasiteli batarya bulunacak.

Kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak olan telefonun, bu ay içerisinde tanıtılması ve 600 dolar bandında fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

ZTE AXON 10S PRO 5G TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6,47 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde ekran
8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti
Adreno 650 GPU
6 GB RAM / 8 GB RAM / 12 GB RAM
128 / 256 / 512 GB dahili depolama birimi
48 Megapiksel + 20 Megapiksel + 8 Megapiksel arka kamera
20 Megapiksel ön kamera
3.900 mAh kapasiteli batarya
USB Type-C, 2G/3G/4G/5G, Dual Band, Wi-Fi bağlantıları
Android 10 işletim sistemi

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Anahtar Kelimeler:
zte axon 10s pro 5g ZTE

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