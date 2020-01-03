ZTE Axon 10s Pro 5G özellikleri ile karşımıza çıktı

6 GB RAM / 8 GB RAM / 12 GB RAM opsiyonları ile gelecek olan telefonun 128 / 256 / 512 GB dahili depolama birimli modelleri bulunacak. 6.47 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde HDR10 destekli AMOLED ekran ile gelecek olan bu modelde üçlü arka kamera kurulumu yer alacak.

48 Megapiksel + 20 Megapiksel + 8 Megapiksel çözünürlüğündeki arka kameraya 20 Megapiksellik ön kamera eşlik edecek. 5G destekli olacak olan bu modelde 3.900 mAh kapasiteli batarya bulunacak.

Kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak olan telefonun, bu ay içerisinde tanıtılması ve 600 dolar bandında fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

ZTE AXON 10S PRO 5G TEKNİK ÖZELLİKLERİ



6,47 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde ekran

8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti

Adreno 650 GPU

6 GB RAM / 8 GB RAM / 12 GB RAM

128 / 256 / 512 GB dahili depolama birimi

48 Megapiksel + 20 Megapiksel + 8 Megapiksel arka kamera

20 Megapiksel ön kamera

3.900 mAh kapasiteli batarya

USB Type-C, 2G/3G/4G/5G, Dual Band, Wi-Fi bağlantıları

Android 10 işletim sistemi

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