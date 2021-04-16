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Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu | 16 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada birincisi isim kim oldu?

16.04.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Zuhal Topal'la Sofrada programı 16 Nisan puan durumu izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Her Cuma bir ismin birinci olduğu programda puan durumunu kayınvalideler belirliyor. Peki yarışmacıların büyük mücadele verdiği programda, 16 Nisan'da Zuhal Topal'la Sofrada birinci kim oldu? İşte Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu...

Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu | 16 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada birincisi isim kim oldu?

FOX TV'de hafta içi her gün saat 16:00'da yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programı 16 Nisan puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Puan durumunu kayınvalidelerin belirlediği sevilen yarışmanın 16 Nisan'daki bölümünde kimin birinci olduğu ve puan tablosu merak konusu oldu. Peki 16 Nisan'da Zuhal Topal'la Sofrada elenen isim kim oldu?

16 NİSAN ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU... ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM BİRİNCİ OLDU? KAZANAN İSİM...

Zuhal Topal'la Sofrada programında kimin birinci olduğu bugün 16:00'da yayınlanacak olan yeni bölümün ardından belli olacak. Zuhal Topal'la Sofrada 15 Nisan puan durumu belli olmuştu. Dün yarışan gelin Özlem kayınvalidelerden toplamda 22 puan aldı. İşte 15 Nisan puan tablosu:

Leman Biçer: 7
Saniye Mutçalı: 7
Hacer Çanak: 3
Sevim Alkan: 5

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

23 Eylül 1976’da İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Zuhal Topal, tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

Başarılı oyuncu Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. ATV'de yayınlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı “Papatyam” dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.


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FOX Zuhal Topal

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