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  4. 'Zurna' cinayeti! Yaşlı adamı başına vura vura katletti... Katiliyle poz vermiş

'Zurna' cinayeti! Yaşlı adamı başına vura vura katletti... Katiliyle poz vermiş

05.10.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta meydana gelen olayda 'zurna' yüzünden çıkan tartışmada kan aktı. 80 yaşındaki yaşlı adamın evinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören ekipler, Rıza Saban'ın işkence ile öldürüldüğünü belirledi. Saban'ın kafasına kesici aletle vurulduğu tespit edilirken, Şüpheli T.K. ifadesinde, borcuna karşılık zurnasına yaşlı adamın el koyduğunu zurnasını almak için eve gittiğinde aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü söyledi.

'Zurna' cinayeti! Yaşlı adamı başına vura vura katletti... Katiliyle poz vermiş

Tokat'ın Niksar ilçesinde 'zurna' meselesi yüzünden çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Edinilen bilgiye göre, Niksar'ın Çay köyünde meydana gelen olayda, tek başına yaşayan Rıza Saban'ın (80) evinde hareketsiz bir şekilde yattığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri inceleme yaptı. Yaşlı adamın kafasına kesici alet ile vurulmak suretiyle öldürüldüğü tespit edildi.

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Olayın faili olduğu belirlenen T.K. (40) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli T.K. ifadesinde, borcuna karşılık zurnasına yaşlı adamın el koyduğunu ve zurnasını almak için eve gittiğinde aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü ileri sürdü. 7 çocuk babası Saban’ın Tokat’taki otopsi işlemlerinin ardından defnedileceği öğrenildi. T.K.'nin ise jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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KATİLİYLE AYNI KAREDE

Şahıs, basın mensuplarının "Cinayeti neden işlediniz" şeklindeki sorularını cevapsız bırakırken, öldürülen yaşlı adamın davul, cinayet zanlısının ise zurna çaldığı görüntüler sosyal medyada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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