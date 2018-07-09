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Acı biber yeme yarışmasının kuralları değişti

DÜNYA HABERLERİ  | 09.07.2018 11:23 | Son Güncelleme

Çin’in Çongçing kentinde her yıl düzenlenen geleneksel acı kırmızı biber yeme yarışması, bu yıl da hayli renkli görüntülere sahne oldu.

Acı biber yeme yarışmasının kuralları değişti

Bu yıl bir değişiklik yapılan yarışmada, normalde bir masaya dizilip acı biberleri yemeye çalışan yarışmacılar, soğuk su ve kırmızı acı biberlerle dolu dev kovalara mayolarıyla girerek birinci olmaya çalıştılar. Kovanın içindeki tüm biberleri en önce bitirenin birinci olduğu yarışmada çoğu aday, gözyaşlarına boğulup müsabakayı bitiremeden ‘kovadan kaçtı’.

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acı biber yarışma Kurallar Çongçing dev kova Mayo gözyaşı çin

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