Acı biber yeme yarışmasının kuralları değişti

Bu yıl bir değişiklik yapılan yarışmada, normalde bir masaya dizilip acı biberleri yemeye çalışan yarışmacılar, soğuk su ve kırmızı acı biberlerle dolu dev kovalara mayolarıyla girerek birinci olmaya çalıştılar. Kovanın içindeki tüm biberleri en önce bitirenin birinci olduğu yarışmada çoğu aday, gözyaşlarına boğulup müsabakayı bitiremeden ‘kovadan kaçtı’.
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