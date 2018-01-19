Afrin'e doğru: Azez'e ÖSO takviyesi... Türk bayraklarıyla gittiler!

Afrin’in terör örgütü PYD’den arındırılmasına yönelik olası Türkiye operasyonuyla ismi sıkça konuşulan Kilisin karşısında bulunan Suriye’nin Özgür Suriye Ordusu denetimindeki Azezkentinde hareketlilik yaşanıyor. Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus ve El Bab ile birlikte terör unsurlarından arındırılarak güvenli hale getirilen Azez’de bulunan ÖSO bileşeni gruplar, kente 14 kilometre uzaklıktaki Afrin sınırında oluşturulan ağır silahların konuşlandırıldığı siperlerde eli tetikte nöbet tutuyor.

Türkiye, geçen 24 Ağustos 2106da, sınır güvenliğinin sağlanması ve terör örgütü DEAŞ tehdidinin ortadan kaldırılması amacıyla başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı ile Azez ile Cerablus arasındaki bölgeyi güvenli hale getirdi. Gaziantep’in Karkamış ile Kilis arasındaki hattın terör unsurlarından arındırılmasıyla terör örgütü PYD’nin Cezire ile Afrin arasındaki kantonları birleştirme hayali de sonlandırılmış oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı ile Fırat nehrinin batısında sadece Afrin’de kontrolü elinde bulunduran PYD’nin, hem ÖSO denetimindeki Azez hem de Türkiye sınırında güvenlik için tehdit oluşturması ile buraya da bir askeri harekat yapılması gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buraya yönelik askeri harekat sinyali vermesi ve Fırat Kalkanı Harekatı’nda olduğu gibi ÖSO güçleri ile hareket edileceğini açıklamasının ardından Azez’de de hareketlilik başladı.