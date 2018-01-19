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Afrin'e doğru: Azez'e ÖSO takviyesi... Türk bayraklarıyla gittiler!

DÜNYA HABERLERİ | 19.01.2018 11:48 | Son Güncelleme 2 saat önce

Türkiye’nin olası operasyonuyla gündeme gelen Suriye'nin Afrin kentiyle sınır komşusu olan Azez'e, harekatta görev alması beklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) asker takviyesi yaptı. Azez'e, üzerinde uçaksavar monte edilmiş olan kamyonetlerle ellerinde Türk bayrakları ile gelen ÖSO güçleri, tekbirler eşliğinde Afrin sınırındaki mevzilerde görevlendirildi. Öte yandan yaşananların ardından Azez’e yönelik hem PYD hem de DEAŞ saldırılarına karşı önlemler de en üst seviyeye çıkarıldı.

Afrin’in terör örgütü PYD’den arındırılmasına yönelik olası Türkiye operasyonuyla ismi sıkça konuşulan Kilisin karşısında bulunan Suriye’nin Özgür Suriye Ordusu denetimindeki Azezkentinde hareketlilik yaşanıyor. Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus ve El Bab ile birlikte terör unsurlarından arındırılarak güvenli hale getirilen Azez’de bulunan ÖSO bileşeni gruplar, kente 14 kilometre uzaklıktaki Afrin sınırında oluşturulan ağır silahların konuşlandırıldığı siperlerde eli tetikte nöbet tutuyor.

Türkiye, geçen 24 Ağustos 2106da, sınır güvenliğinin sağlanması ve terör örgütü DEAŞ tehdidinin ortadan kaldırılması amacıyla başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı ile Azez ile Cerablus arasındaki bölgeyi güvenli hale getirdi. Gaziantep’in Karkamış ile Kilis arasındaki hattın terör unsurlarından arındırılmasıyla terör örgütü PYD’nin Cezire ile Afrin arasındaki kantonları birleştirme hayali de sonlandırılmış oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı ile Fırat nehrinin batısında sadece Afrin’de kontrolü elinde bulunduran PYD’nin, hem ÖSO denetimindeki Azez hem de Türkiye sınırında güvenlik için tehdit oluşturması ile buraya da bir askeri harekat yapılması gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buraya yönelik askeri harekat sinyali vermesi ve Fırat Kalkanı Harekatı’nda olduğu gibi ÖSO güçleri ile hareket edileceğini açıklamasının ardından Azez’de de hareketlilik başladı.

ÖSO güçleri bu gelişme sonrası Azez ile Afrin arasındaki sınır hattında siperler oluşturarak olası saldırılara karşı teyakkuz durumuna geçti. Ağır silahlar ile sınır hattına konuşlanan ÖSO güçleri, Afrin yönünden PYD’li teröristlerin sıkça yaptığı saldırı ve taciz ateşlerine anında karşılık vererek püskürtüyor. ÖSO güçleri aynı zamanda Afrin karayolunda da PYD’li teröristlerin olası bomba yüklü araçlarla yapabileceği saldırıları önlemek için kontrol noktaları oluşturdu.

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AZEZ'E ÖSO TAKVİYESİ

Hareketliliğin yaşandığı Azez’e dün gece de farklı bölgelerden ÖSO güçleri takviye olarak geldi. Üzerinde uçaksavar monte edilmiş kamyonet kasalarında ellerinde Türkiye ve temsil ettikleri grupların bayrakları ile gelen ÖSO güçleri Azez’e tekbirler getirerek girdi. Azez’de bulunan ÖSO unsurları ile bir araya gelen takviye güçler daha sonra yönlendirilmeleri ile ulaştıkları Afrin sınırındaki bölgelerde konuşlandı.

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Azez ve Türkiye’nin güvenliği için Afrin’deki PYD tehdidinin ortadan kaldırılmasının şart olduğunu ifade eden ÖSO askerleri, bunun için Türkiye’nin düzenleyeceği harekata katılarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade etti.

Öte yandan istihbarat birimleri ise son günlerde olası askeri operasyon nedeniyle tedirginlik yaşayarak kenti terk etmek isteyen sivillere izin vermeyerek üzerlerinde baskı oluşturan Afrin ve Münbiç’te de hareketlilik gözlemlendiğini rapor etti. İstihbarat birimlerinin raporuna göre Türkiye’nin operasyon sinyalinin ardından Suriye’nin doğusundaki Cezire kantonu olarak bilinen bölge ve Haseke kentinden Afrin ve Münbiç’e takviye yapıldığı belirlendi. PYD’nin olası operasyona karşı Afrin’e bu bölgelerden 100ü aşkın araçla çok sayıda PYD’li sevkettiğini, Münbiç’te ise bu sayının 40 araçlık konvoy olduğunu saptadı. Münbiç’e takviye olarak gelen PYD’lilerin burada daha önce Maliye olarak kullanılan binayı karargah olarak kullanarak yerleştiği bilgisini paylaştı. Afrin’e gelen takviye gücün de kentin farklı bölgelerinde konuşlandığı saptandı. Şu anda Münbiç ilçe merkezinde 2, Afrin’de ise 13 bin civarında silahlı militan bulunduğu ve PYD’nin bu sayıyı artırmak için her aileden mutlaka kendilerine asker olarak birer kişiyi verme zorunluluğu getirdiğini, bunu kabul etmeyenlere para ve hapis cezası verdiği öğrenildi.

PYD’DEN AZEZ’E HAVAN SALDIRISI

Öte yandan gece geç saatlerde terör örgütü PYD, Afrin bölgesinden ÖSO güçlerinin bulunduğu mevzile ile Azez ilçe merkezine havanlı saldırı düzenledi. Azez ilçe merkezinde tedirginliğe yol açan ve aralıklarla gerçekleşen hava saldırılarına, Afrin sınırına yakın noktada bulunan ÖSO güçlerinin kontrol noktasından aynı şekilde karşılık verildi.

Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Sınırda son gelişmeler

Son günlerde hareketliliğin artmasıyla gözlerin çevrildiği Azez, aynı zamanda terör örgütü PYD ile DEAŞ’ın da hedefine girdi. Dün gece Azez ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Siccu bölgesinde ÖSO güçleri tarafından durdurulan bir araçtaki DEAŞ’lı canlı bomba kendisini infilak ettirirken, 3 terörist çatışmada öldürüldü. Güvenlik kaynakları, Fırat Kalkanı Harekatı ile püskürtülen DEAŞ’lı teröristlerden kamufle olarak bölgede kalanların yaşanan karmaşık ortamdan yararlanarak eylem yapmak için harekete geçebileceğini belirledi. Güvenlik güçleri, uyuyan hücrelerin son süreçte harekete geçerek intikam amaçlı eylem yapmak için uygun zemin arayışında olduğunun saptanmasının ardından Azez ilçe merkezi ile kentin giriş noktalarındaki önlemlerini artırdı. Güvenlik güçleri DEAŞ’lı teröristlerin canlı bomba eylemi yapabileceği kentte, terör örgütü PYD’nin de bomba yüklü araçla saldırı ihtimalinin bulunduğunun belirlendiğini, buna göre de gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye TSK Suriye ÖSO Afrin operasyonu

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
BU HAİN TÜRK DÜŞMANI BOZGUNCULARDAN HAYIR GELMEZ. SÜREK AVINA GİDEN AVCILAR SANKİ... YARIN TÜRK BAYRAĞI YAKARLARSA ŞAŞIRMAYIN. TÜRKİYE'DEKİ GENÇ MÜLTECİLERİ DE BUNLARIN YANINA ZORUNLU GÖNDERİN. ZATEN ESAT DA İSTİYOR.
Madem iş bu raddeye geldi. Madem müttefik dediğimiz yılanlar terörü bukadar açık ve net destekliyor. O zaman burdan geri dönüş olmas diyeceksin, Suriyeile anlaşıp pyd pkk abd israil mısır kısr orada karşına kim çıkarsa ez geç. Kavga ettiğimiz suriye ile mutlaka bu işi konuşmamız gerek. Suriyeyi bölmek demek 5 sene sonra seninde altının oyulması vede güneydoğunun elden gitmesi bile demek olabilir. Sınırlarımızdaki bütün devletlerin bölünmemesi vede huzur içinde olması için çabalamalıyız. Alt katında yangın çıkarsa seninde evin yanar. Ora karışınca ateş sana da sıçrar.
Ülke olarak kritik süreçlerden geçiyoruz.Soğukkanlı olmak gerek,Allah yardım etsin ne diyelim.İnşallah başarıyla çıkarız şu süreçten!...
bunların işid'den ne farkı var?
Evlerindeki beyaz masa örtülerini başlarına takıp ''Tayyip için beyaz kefen giydik''diyen tosuncukları da en ön saflarda görmek isteriz.
Suriye' nin toprak bütünlüğüne zarar verecek politikalardan vazgeçin bu sorun biter.. Bu sorunun çözümü o kadar da zor değil ..çözümü zorlaştıran emperyal politikaların peşinden koşmak ve sömürgecilerle bir olarak müslüman bir komşu devletin boğazlanmasına iştirak etmektir..
Fetö Nurcuların kollarından biridir.Nurculardan herkea tıraıyor.Yorumları bile yayımlayamıyorlar.Çünkü Nurcular hala bu ülke de çok güçl.Kollarından biri fetö olan ahtopot.Bir kolu keserek bunlardan kurtulamazsınız.Bunlar cumhuriyet laiklik ve Atatürk düşmanları.
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