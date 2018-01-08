AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 15 Temmuz darbe girişimi ve devamındaki eylemlerin bastırılmasında yer alan sivillere yargı zırhı veren KHK hakkındaki eleştirilerini dile getirmesinin ardından AK Parti ile arasında yaşananlara ilişkin bir yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, "Abdullah Gül tartışmalar için ne diyor?" başlıklı bugünkü (8 Ocak 2018) tarihli yazısında Reza Zarrab davasının görüldüğü ABD'de 'Erdoğan düşmanlığının tavan yaptığı'nı ifade ederek, politika kulislerinde de Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olması yönünde söylentiler dolaştığını ileri sürdü.

"BU TÜR YANLIŞ ALGILARA SON VERECEK KİŞİ..."

AK Parti ile 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında yaşanan son gelişmelere ilişkin çarpıcı iddialara yer veren Selvi, "Ne o gün ne bugün Gül ve Babacan’ın bu tür ara rejim modellerinin içinde, yanında, yöresinde olmadığından eminim. Ancak belli ki Erdoğan’ı tasfiye etmek isteyenlerin Abdullah Gül’e sarılması AK Parti’de bir rahatsızlığa yol açmış. Bu tür yanlış algılara son verecek kişi ise Abdullah Gül’den başkası değil. Tabii isterse" diyerek şu ifadeleri kullandı: