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AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

DÜNYA HABERLERİ | 08.01.2018 10:30 | Son Güncelleme 2 saat önce

Ankara'daki siyaset kulislerinin son zamanlarda en çok konuşulan gündem maddesi olan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ilişkin, Abdulkadir Selvi, çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. Selvi, 2017 Kasım'da, özellikle Reza Zarrab davası sürecinde “Geçiş sürecinde Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun. Ekonomi yönetimini Ali Babacan üstlensin. Erdoğan ve ailesinin hukuku korunsun” söylentisinin dolaştığını ileri sürdü.

AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 15 Temmuz darbe girişimi ve devamındaki eylemlerin bastırılmasında yer alan sivillere yargı zırhı veren KHK hakkındaki eleştirilerini dile getirmesinin ardından AK Parti ile arasında yaşananlara ilişkin bir yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, "Abdullah Gül tartışmalar için ne diyor?" başlıklı bugünkü (8 Ocak 2018) tarihli yazısında Reza Zarrab davasının görüldüğü ABD'de 'Erdoğan düşmanlığının tavan yaptığı'nı ifade ederek, politika kulislerinde de Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olması yönünde söylentiler dolaştığını ileri sürdü.

"BU TÜR YANLIŞ ALGILARA SON VERECEK KİŞİ..."

AK Parti ile 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında yaşanan son gelişmelere ilişkin çarpıcı iddialara yer veren Selvi, "Ne o gün ne bugün Gül ve Babacan’ın bu tür ara rejim modellerinin içinde, yanında, yöresinde olmadığından eminim. Ancak belli ki Erdoğan’ı tasfiye etmek isteyenlerin Abdullah Gül’e sarılması AK Parti’de bir rahatsızlığa yol açmış. Bu tür yanlış algılara son verecek kişi ise Abdullah Gül’den başkası değil. Tabii isterse" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"İLGİNÇ SENARYO"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Kasım 2017 tarihli grup toplantısında, “AK Parti içinde sureti haktan görülenler var” demişti. O zaman neyi kastediyor diye kulak kabarttım. ABD’de Erdoğan düşmanlığının tavan yaptığı, Amerika Erdoğan’ı tasfiye edecek söylentilerinin dolaştığı, Zarrab davasının bir kâbus gibi Türkiye’nin üzerine çöktüğü günlerdi. İstanbul iş çevrelerinden pişen, Ankara’ya düşen bir modelden söz ediliyordu. Kulislerde, “Geçiş sürecinde Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun. Ekonomi yönetimini Ali Babacan üstlensin. Erdoğan ve ailesinin hukuku korunsun”söylentisi dolaşıyordu. İlk duyduğumda, “Bu bir senaryo değil, Erdoğan’a karşı darbe girişimi” dedim. “Erdoğan’ın tasfiyesi amaçlanıyor. Ancak hesap etmedikleri bir şey var. Erdoğan bununla mücadele eder” diye tepki gösterdim. Erdoğan’ı tasfiye planları hazırlayanların Erdoğan’ı tanımadıkları belliydi. Darbeye boyun eğmeyen adam, senaryolara mı eyvallah diyecekti. Ancak onların Gül ve Babacan’ı tanıdıklarından da emin değildim. Gül ve Babacan’ın bu tür senaryolardan haberleri yoktu. O nedenle ciddiye alıp, yazmadım. Peki bugün neden yazma gereği duydum? Ne o gün ne bugün Gül ve Babacan’ın bu tür ara rejim modellerinin içinde, yanında, yöresinde olmadığından eminim. Ancak belli ki Erdoğan’ı tasfiye etmek isteyenlerin Abdullah Gül’e sarılması AK Parti’de bir rahatsızlığa yol açmış. Bu tür yanlış algılara son verecek kişi ise Abdullah Gül’den başkası değil. Tabii isterse."(YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ)

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Abdullah Gül ak parti Recep Tayyip Erdoğan Ali Babacan

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
başındna beri ak parti ve erdoğana gönül vermiş biri olarak,sırf bu teşkilat yapılanmasından dolayı gül ü düşünürüm ...Türkiye geneli teşkilatlardaki samimiyetsiz çöreklenmeler beni patriden soğuttu
recep tayyip erdoğan , herşey tekerrürden ibarettir. sen arka kapıdan kaçar hocayı arkadan vurursan., gün gelir cumhur başkanı yaptıgın adam da seni arkadan vurur. MEN DAKKA MEN DUKKA
Amerika'nin köpeğine hala hoca diyen köpek. kurtaramadiniz tasmanizi şu mahlukattan. yazık size yazık bu vatana ki sizin gibi ahlaksizlari tutuyor.
gul senden bısey olmaz evınde otur tv den takip et gelişmeleri
ali babacan üstlendi ekonomi halen düzelmedi nedense.. hep cari acıkla gidiyoruz. bedelli askerlik cıkcak ordan gelecek paraya ümitliyiz
belki doğrudur ama, c.başkanının bekreuntuna baktığımız zaman sanki toplumda karşılığı olan (ki özellikle ali babacan) potansiyel aday yada potansiyel olarak kendisini desteklemiyecek insanları vahşice saldırması çok manidar. herkes fetöcü ise bu feto denilen ajan neden darbe yapmak istediki.
bir akpli olarak bu adam akp basina gecerse oy vermem daha akp ye tayip erdogan kalmasi lazim
boş muhabbetler fetöyü kurtarmak için yapılan medya operasyonları seçimlere az kaldı abdullah gülün bugüne kadar geldiği makamlara reis sayesinde geldiğini idrak edemeyen beyin yoksulları var
Burda sorun rt den kurtulmanın yolları..vatana millete hizmetin faydanın neler yapacagının sorunu değil..amerika almanya israil belçika suudiarabistan chp hdp pkk hepsi rt den kurtulmak istiyor..buna millet karar verecek..ama kapalı kapılar arkasında iyi şeyler dönmüyor..fetö ve onun yandaşları yine bir oyun kumaşın peşinde..bu sefer milletide katarak büyük bir algı oyun içinde süre 2019 bitiyor..
yollar köprüler hava alanları hepsi tamam hepsi süper güzel ama şu işsizliğe çare bulun ve adaleti düzeltinki namusuzlar cezalarını tam bulsunlar.
verin coşkuyu. abd feto pkk lılar. iyi kumpas senaryoları yazıyorsunuz.ne kadar masum yanaşıyorsunuz. ne kadar sinsiçe işliyorsunuz.
asıl baklayı en sona saklamayın akpnin varlığı şu anda genel başkanlarının ve ailesinin hukukunu korumaya yönelik 16 sene her türlü hukuksuzluğu yap sonra kendine gelince hukuk korunsun oldu canım köftede var yersen inşAllah IYI gelince hepiniz hukuk dahilinde cezaevine girersiniz
reza sarrafta rüşvetten sorumlu işadamı olsun bre pelevan.
kim söylemiş artık insanları kandırmayın böyle haberlerle eline kalemi alan haber sallıyor
Herkes hesap verse artık yeni bir süreçle. Yani suçu olan cezasını çekse. Nasıl olsa ahirette çekecek varsa bir suçu
Siyasi yanını Fetöcülüğünü bilmem ama Babacan iyi bir ekonomist. Abdullah Gül'ü hiçbir zaman anlamış değilim her konuda açıktan mücadele etmeyen, söz söylemekten bile çekinen ama koltuğa geldi mi en öne geçen biri...
baktımda hep abdullah gül propagandası, bre akıl fukaraları çok meth ettiğiniz gül 7 sene cumhurbaşkanlığı yaptı ne yaptı allah aşkın memlekete sağa sola gülücüklerden başka. abdullah gül ün alacağı oy sadece eşinden gelir, inanın gül kendine bile oy vermez.
Palavra, millet reisi yedirmez..
YAHU TOPU GÜLÜ KEMALI TRUMPI NETNYAHUSU, MERKELİ, MAKRONU, TOPU GELSE KAÇ YAZAR 1000 YILIN LİDERİ ERDOĞAN VARKEN BU MİLLET İÇİN GERİSİ FASO FİSO. YAHU ÖĞRENİN ARTIK BİZ AKPARTİLİ DEĞİL DEVRİMCİ ERDOĞAN'CIYIZ SONUNA KADAR!
Cumhurun Başı Meral AKŞENER - Başbakan Kemal KILIÇTAROĞLU başka türlü AB ve Dünyada karizma düzelmez. O kadar bokun pisliğin hesabını ancak bu ikili sorabilir. Ne biçim ülke ya Yolsuzlık Rüşvet ve Fetö hainleriyle Mücadele ediyoruz diyorlar Damatlar serbest,Baylokçular serbest, Ne istedilerde vermedik diyenler serbest, MAN adası soruşturulmuyor. Dünya gündemine düşmüş Zarraftan RÜŞVET yiyenlere '' lan oğlum bi gelin bu ne diyor'' diyen yok 2 tane CHP belediyesine yolsuzluk operasyonu. Dalga Geçmeyein artık Hiç biriniz, istenmiyorsunuz Abdullah GÜl de dikeni de sizin olsun.
bunların hayal dünyası çok geniş... neler kuruyorlar... tabi bu özellik her türlü numarayı üçkağıtçılığı da içeriyor...
gül oyumu veririm.
uyan türkiye
Eee tabiki amerikanın her dediğine evet diyen biri lazım demi ondan Gül deniyor o eskide kaldı artık boyun bükmeyeceğiz o kadar
bunlar hep hayal mahsulü hayal kurmanın sınırı yok yasak da değil.geçmiş yıllarda yaşanmış olaylar.Demirel cumhurbaşkanı iken görev süresi uzatılmak istendi ancak koalisyonda çatlak oldu ve düşünce gerçekleşmedi.Demirel köşkten inince kuleli sokakta bir büro açtı buraya gelip eski tüfek vekillerle yeniden siyasete girmek için çalışmaya başladı ve fakat başladığı gibi vazgeçti çünki artık bir iş beceremeyeceğini anlamıştı siyaset böyledir koltuğu bir kere kaptırdınmı bir daha ele geçiremezsin gül koltuğu kaptırdı.artık Erdoğan koltuğu asla bırakmaz tedbirini alır ta ki emri hak vaki olana kadar
yaw my net anca bu kadar kötü ve uydurma bir haber olabilir. Abdullah Gül cumhurbaşkanı olsun. Obama Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun. Cilinkton içişleri bakanı olsun. Kemal Sosyol sigortalar müdürü olsun.
RTE kadar başınıza taş düşsün bu adam size ne yaptı. ahlaksız terbiyesiz,ekmeksiz adamlar. Daha düne kadar amerikanın kucağında oturuyordunuz herhalde kucağa oturmaya alışık olduğunuzdan rahat edemiyorsunuz.
HİKAYE PEEHHH
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