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Ata tecavüz eden sapığın savunması şoke etti: Bana göz kırpmıştı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.07.2018 14:54 | Son Güncelleme

Korkunç olay Avustralya'daki bir çiftlikte yaşandı. Bir adam çiftlikteki bir ata tecavüz etti. Kamera görüntüleri ile ortaya çıkan adam, "At bana göz kırptı" diyerek kendini savundu. Ancak hapis cezasından kurtulamadı.

Ata tecavüz eden sapığın savunması şoke etti: Bana göz kırpmıştı

Avustralya'nın New South Wales bölgesindeki bir ahırda sıkıntı hissedilmesi üzerine, ahıra güvenlik kameraları yerleştirildi. Kameralara yakalanan 31 yaşındaki Daniel Raymond Webb-Jackson'un bir ata tecavüz ettiği ortaya çıktı.

SKANDAL SAVUNMA: BANA GÖZ KIRPTI

Sapkın adamın savunması ise inanılmazdı. 31 yaşındaki adam, atın kendisine göz kırparak bu eyleme onay verdiğini iddia etti.

BAKICISI KONUŞTU: AT ARTIK ÇOK SİNİRLİ

Adama 10 ay hapis cezası ve yaklaşık 2 bin 500 Türk lirası tutarında para cezası kesildi. Atın yetiştiricisi, 2 yaşındaki hayvanın Ocak ayında meydana gelen olaydan bu yana çok sinirli olduğunu söyledi.

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