Ata tecavüz eden sapığın savunması şoke etti: Bana göz kırpmıştı

Avustralya'nın New South Wales bölgesindeki bir ahırda sıkıntı hissedilmesi üzerine, ahıra güvenlik kameraları yerleştirildi. Kameralara yakalanan 31 yaşındaki Daniel Raymond Webb-Jackson'un bir ata tecavüz ettiği ortaya çıktı.

SKANDAL SAVUNMA: BANA GÖZ KIRPTI

Sapkın adamın savunması ise inanılmazdı. 31 yaşındaki adam, atın kendisine göz kırparak bu eyleme onay verdiğini iddia etti.

BAKICISI KONUŞTU: AT ARTIK ÇOK SİNİRLİ

Adama 10 ay hapis cezası ve yaklaşık 2 bin 500 Türk lirası tutarında para cezası kesildi. Atın yetiştiricisi, 2 yaşındaki hayvanın Ocak ayında meydana gelen olaydan bu yana çok sinirli olduğunu söyledi.

