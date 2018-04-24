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Çin'de yangın faciası: 18 ölü, 5 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2018 07:07 | Son Güncelleme

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Qingyuan kentinde, bir karaoke salonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 18 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Yetkililer, yangının kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kasten çıkarıldığının sanıldığını söyledi. Karaoke salonunda şarkılara eşlik ederek eğlenen kalabalık, bir anda alevler içinde kalırken 3 katlı bina çıkan yangın nedeniyle alevler içinde kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ile ilk yardım ve sağlık ekipleri sevk edildi. Qingyuan kenti yetkilileri ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

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