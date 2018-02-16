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'Erdoğan'ın şimdiki en sevdiği düşmanı ABD'

DÜNYA HABERLERİ  | 16.02.2018 10:05 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım’ın Berlin'de Başbakan Angela Merkel ile buluşması ve bu buluşmada yapılan açıklamalar Alman basınında yoğun bir biçimde ele alındı. Leipziger Volkszeitung gazetesi, Ankara'nın ABD dışında güçlü müttefiklere ihtiyaç duyması nedeniyle Almanya ile yakınlaşmak istediğini belirtti. Gazete, "Berlin hızlı bir biçimde yeniden Erdoğan'ın gözünden düşebilir. Onun şimdiki en sevdiği düşmanı ABD. Washington'ı şu sıralar ‘Osmanlı şamarı' indirmekle tehdit ediyor" ifadelerini kullandı

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Märkische Oderzeitung Başbakan Yıldırım'ın iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşamasını istediğine vurgu yapıyor:

"Binali Yıldırım'ın Almanya ziyareti sırasında Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını Başbakan Merkel'e altın tepside sunacağını bekleyenler hayal kırıklığına uğradılar. Görünen o ki bu süreç biraz daha zaman alacak. Nitekim Türk yargısının bağımsız hareket ettiğini sergileyebilmesi açısından da biraz zaman geçmesi gerekiyor. Ancak Türkiye Başbakanı iki ülke arasındaki buz tutmuş ilişkilerin çözülmesine önem veriyor olmalı. Türk kökenli Alman gazeteci Yücel hakkındaki davanın yakında başlayacağını ilan etmesi de muhtemelen bu süreçte aperitif işlevi görüyor.”

Leipziger Volkszeitung ise Ankara'nın şu sıralara ABD dışında güçlü müttefiklere ihtiyaç duyması nedeniyle Almanya ile yakınlaşmak istediğini belirtiyor:

"Yıldırım'ın önerdiği gibi Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmak istenmesi biraz saflık olur. Berlin hızlı bir biçimde yeniden Erdoğan'ın gözünden düşebilir. Onun şimdiki en sevdiği düşmanı ABD. Erdoğan ABD'nin Suriyeli Kürtleri desteklemesi nedeniyle Washington'ı şu sıralar ‘Osmanlı şamarı' indirmekle tehdit ediyor. Böylesine tahriklerde bulunan biri, yanında birkaç güçlü dost olmasına müteşekkirdir. İşte şimdilerde Ankara'nın Almanya'ya biçtiği rol budur.”

Koblenz'de yayımlanan Rhein-Zeitung ise Almanya'nın Türkiye ile ortaklık konusunda temkinli olması gerektiği uyarısında bulunuyor:

"Türkiye söz konusu olduğunda ‘unut gitsin' denilemiyor. Başbakan Binali Yıldırım en sevimli yüz ifadesiyle istediği kadar ilişkilerde yeni bir sayfa açılmasını ve geçmişin unutulmasını önersin. Geçmiş dönemde çok şeyler oldu. Almanya, Ankara'nın birkaç yıl önce verdiği güvenilir partner izleniminin bugün artık geçerli olmadığı konusunda uyarılmalı. Alman vatandaşlarının tamamen siyasi nedenlerle tutuklanmış olması en fazla kanayan yaradır. Türkiye, Yıldırım'ın Alman kamuoyuna inandırmaya çalıştığı gibi hiç de hukuk devleti özellikleri göstermiyor. Öyle olsaydı Türk kökenli Alman gazeteci Deniz Yücel bir yıl gibi uzun bir süreden beri iddianame olmaksızın cezaevinde yatmak zorunda kalmazdı.”

Münih'te yayımlanan Abendzeitung Almanya ile Türkiye arasında sadece çıkar ilişkisi olduğu görüşünü savunuyor:

"Almanya omurgasız bir ulus mu? Evet. Bu saptama acı olduğu kadar gerçek. NATO ‘müttefiki' Türkiye ile ilişkilerimize bir göz atmamız yeterli. Merkel tokalaşmak üzere Türkiye Başbakanı Yıldırım'a elini uzattığında, Erdoğan'ın bundan bir yıl kadar önce Almanlara Nazi benzetmesinde bulunduğu sanki unutulmuştu. Merkel neden mi eğilip büküldü? Çünkü Erdoğan hoşlanmadığı on binlerce kişinin yanında arada ünlenen gazeteci Yücel'i de hapiste tutuyor. Ve de Alman silah firmaları büyük paralar karşılığında Türkiye'nin elindeki Leopard tanklarının modernizasyonunu arzuluyor. Ayrıca tabii Erdoğan Avrupa'nın bekçisi konumunda ve yeni mülteci akımlarını önlüyor. Burada büyük miktardaki paralar da diğer yöne akıyor. Anlaşılan o ki iki tarafın da birbirine ihtiyacı var. Kirli bir birliktelik.”

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binali yıldırım Angela Merkel Alman Berlin

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
çok değil yakında dostu ABD olur..
@gozcan_h5 sen siyaset nedir anlamadığın çok belli
@gozcan_h5 Beline kuvvet kıvırmak ve tükürdüğünü yalamak mı siyaset ?
@hdemirtasli he suriyede stratejik siyeseti gördük, açılım siyaseti fetö siyaseti sonuçları ortada o zamanda aynısını diyordunuz.
AB düşmanlığı bu seçimlerde prim yapmayacak galiba şimdilerde ABD.ye cephe açacağız belki bu fikir iş yapar. Nasıl olsa seçimlerden sonra kader birliği yapacakları için sorun yok şimdi cephaneyi denemenin tam da sırası hemde yerli milli silahlarımız var bir taşla iki kuş.
silahlar yerli milli ise turkiyede üretilen Ford da yerli milli..çünkü üretilen iha lari taşeron firma yapıyor..yani yüzde 70 yerli dediği metali yerli montajı yerli bide tasarımı..en önemli şey dışarıdan elektroniği..
AZİZ T.C. VATANDAŞLARI UYANDI. KOMŞUNLA VE DÜNYA ÜLKELERİYLE DİDİŞİP SEÇİM KAZANDI FAKAT BU DÜNYADA GEÇERLİ DEĞİL BUNU ANLADIK ARTIK SENİNLE DÜZELMEZ YENİ BEYAZ SAYFA AÇMAMIZ LAZIM DÜNYA ÜLKELERİNE YOKSA BATARIZ. BİRDE FETÖ NUN DEVLETİ ELE GEÇİRMESİNE YADIM VE YATAKLIK EDENLERİN YARGILANMASI İÇİN İÇERİDE YİNE BERABER YAŞASINLAR HASRETLİK ZOR.
@02remzi abd ingiltere vb. ülkeler hiç bir zaman bize dost ve gerçekten müttefik olmadılar tarihte bir çok örnekleri vardır açıp okuma zahmetinde bulunursanız sadece çıkarları uyuştuğu zaman bize yakınlaştıklarını görebilirsiniz, erdoğan olsa da olmasa da onlarla hiç bir zaman aramızgerçekten iyi olmayacak çünkü onlar hristiyan bizler müslüman ülkeyiz haçlı seferleri ve zihniyeti hala hakim, bunların önünde el pençe duran boyun büken bir erdoğan yok boyun büken bir Türkiye yok dertleri bu eski Türkiye yok karşılarında dertleri bu peki senin derdin ne
@adrese1 sizin gibi devleti fetöya değil t.c. demokrasisine ve adalete teslim etmek. yok ettiğiniz adaleti getirmek. t.c. vatandaşlarını bizden bizden değil ye bölmemek. dış ülkelerle karşılıklı çıkarları korumak koyun yemi saman ital etmek. koyunları dahi eğitip öğretmek eğitime önem vermek. 60 tane generali emekli edip yerine darbe yapan adamı kim getirdi söyler misin. yani oku taralı okuma adam olasın eşek değil
İtibarını kaybetmek bu olsa gerek..
@sadmem soyadın itibar dır kesin..dünyada itibarlı bir ülke göster bana...ulaaa akıl biraz be...adamlar gelip dostuz yalanları atıp düşmanımızı besliyorlar...siz hala şugüne kadar,bugüne kadar..evet akp şugüne kadar hain dostlarımızın gizlediği pkk desteğini ortaya çıkardı..şimdide o pkk yı kullanarak israel i orgazm etmeye çalışanları kısır etme zamanıdır..
ABD İNCİRLİĞİ YPGYE VE PKK YA YARDIM ETMESİNİN ÖNÜ KESİLMEDİĞİ SÜRECE DÜŞMANLIK LAFTA KALIR...ADAMA BENİM TOPRAKLARIMDAN BENİM DÜŞMANIMA SİLAH MALZEME GÖNDERSİN BİLGİN OLSUN ENGELLEME DÜŞMAN DE.. ŞAKA HERALDE
@saundhand şuan politik olarak Türkiye elinden geleni yapıyor savaş sadece cephede değil masada da kazanılır abd ye gerekenler söyleniyor abd tutumunda ısrar ederse gereken adımlar atılır incirlik te kapatılır
@adrese1 LAFla peynir gemisi yürümez.Önce inciliği kapat sonra geç karşıma laf et.Öyle herkese EYYY demekle olmuyor o işler
Bunlar daha TÜRK Milletini tanımamışlar dostunu dost bilir kim düşmanlık yaparsa dünyayı dar etmesini de bilir
Türkiyeye ihanet eden odaklar Hem FETÖ olsun hem Diğer Terör örgütleri yada rüşvet soygun...devletin parasını çar çur etmek...bunlarla mücadele yasal ve gerekli,burada hemfikiriz. ABD için siz hiç Osmanlı tokadi yemediniz herhalde tabiri devlet yetkilisine yakışmaz,bunlar tehdittir, ateşe odun atmaktır,O Osmanlılar 1877 den sonra 2. Abdülhamitle başlayan Osmanlı Rus savaşı ve 1913 Balkan Harbi ile bütün Avrupadaki Topraklarını kaybetti, o zaman kim tokat attı osmanlıya, biri çıkıp mesela İngiltere bize Kıbrısı para ile sattınız derse ne diyecek bu yetkililer.....
@medikalci osmanlı içerideki hainler yüzünden toprak kaybetti abd binlerce km öteden gelip bizim coğrafyamızda bize meydan okurcasına terör örgütlerini maşa kullanarak her pisiliği yapacak biz ona sessiz kalacağız öyle mi içimizdeki hainler olmasa osmanlı yıkılmazdı içimizdeki hainler olmasa Türkiye tüm dünyaya bedeldir, biz düşmandan korkmayız arkamızdan hançerlemeyi bekleyen hainlerden de korkmuyoruz ama kimin kim olduğu belli olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz.
Seçim yatırımı kuru sıkı
milli duruş göstermek için, milli olmak gerekir. ABD pkk/ pyd/ypg/deaş/feto ne kadar millet vatan düşmanı varsa birlikte hareket edecek , soysuz avaneleride buna destek verecek.
Acele yeni düşman lazım. Yoksa yüzde elliyi kandırmaya nasıl devam edecek
Valla doğru söze ne denir almanlarin doğru lafi olmaz ama ilk defa doğru dürüst bisey soylemisler simdi gidin abye avrupa halkina turkiyede bagimsiz yargi olduğunu gazetecilerin tutukluluğunun meşru olduğunu aciklayin. Tamam avrupanin Türkiye den kalir yani yok herkes iki yuzlulugunu belirli alanlarda yapiyor onlar daha fazla yapsalar da bunu elbet kullanacaklar!
@eymenturkic Almanlari tanimadigin belli,bizden kat be kat dürüstler,dun nazi artigi dedigin ülkeye bugün gidip herseyi unutalim demek...dürüstlük mü?
tarih boyunca almanya ve türkiye hep müttefik olmuştu ta ki akpye kadar
@erkan_1975_bazzz ..taki pkk ya desteğini açıkça gösterene kadar diycektin...
Tarih ezeli bir tekerrürdür. Zamanında Saddam ve kaddafiye yapılan bu tayyibe yapılıyor.
rusyaya mesfae koyacağız ozaman kandırlıyoz canım :)
ALLAH(cc) zalimler topluluğuna hidayet vermez; fasıklar topluluğuna hidayet vermez. zalim( Hakkı inkar eden; yiğidi öldürüp hakkını yiyen). fasık, bile bile günah işleyen aşırı günahkar.
16 yılda temiz bi iş oldu mu.2001 de terör bitmişti , ülke terörist yuvası oldu sınırlar yol geçen hanı ,hırsızlık yolsuzlukta dünya şampiyonu oldu ülke .
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