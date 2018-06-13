Fotoğraftaki küçük kız saatler sonra kansere yenik düştü

Addy Scooter isimli dört yaşındaki kız bir süredir ABD'nin Arkansas eyaletinde kanserle mücadele ediyordu.

Altı yaşındaki abisi Jackson ise kardeşini tedavi sürecinde hiç yalnız bırakmadı.

Abisi, 2016'da beyin tümörü teşhisi konan küçük Addy'nin son ana kadar yanındaydı.

Ölümünün ardından babaları Matt Scooter fotoğrafı duygusal bir notla Facebook hesabından paylaşarak takipçilerinin yüreklerini dağladı.

"Küçük bir oğlan çocuğu suç ortağına, oyun arkadaşına, en iyi dostuna, küçük kız kardeşine veda etmek zorunda kalmamalıydı. Böyle olmamalıydı. Ama içinde yaşadığımız bu dünya bozuk."

Baba Matt, kızının son bir kaç günde durumunun iyice ağırlaştığını, hatt son üç günde hiçbir şey yiyip içmediğini söyledi.

