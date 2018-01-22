HABER

Hindistan, Rusya'dan S-400 almak için görüşmelere başladı

DÜNYA HABERLERİ | 22.01.2018 11:00 | Son Güncelleme 3 saat önce

Hindistan, 5 adet S-400 füze sistemi için Rusya'ya 5,5 milyar dolar ödeyecek

Hindistan, Rusya'dan S-400 almak için görüşmelere başladı

Hindistan'ın, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almak için görüşmelere başladığı bildirildi.

Times of India gazetesindeki haberde, Yeni Delhi yönetiminin S-400 hava savunma sistemi satın almak için Rusya ile görüşmeler yaptığı ve anlaşmanın 2019'a kadar imzalanmasının planlandığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre, Hindistan, 5 adet S-400 hava savunma sistemi için Rusya'ya 5,5 milyar dolar ödeyecek.

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

4.5 YILDA TESLİM EDİLECEK

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Rusya'nın, S-400 savunma sistemlerini 4,5 yılda teslim etmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün geçen yıl yayımladığı rapora göre, Hindistan, 2012-2016 yılları arasında dünyada en fazla silah ithalatı yapan ülke oldu. Raporda, dünyadaki silah ithalatının yüzde 13'ünün Hindistan tarafından yapıldığı kaydedildi.

Hindistan, 2012-2016 yıllarındaki silah ithalatının yüzde 68'lik kısmını Rusya'dan yaptı.

S-400 nedir işte özellikleri... Rusya'dan alınan füze sisteminin bilinmeyenleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Hindistan S-400

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim Galatasaray'ı bırakıyor iddiası

Fatih Terim Galatasaray'ı bırakıyor iddiası

Erdoğan'a proje sunumu yapacak mühendise siber suikast mı yapıldı?

Erdoğan'a proje sunumu yapacak mühendise siber suikast mı yapıldı?

Rusya: Suriye ordusu, İdlib'de Fetih el Şam'a karşı operasyona başladı

Rusya: Suriye ordusu, İdlib'de Fetih el Şam'a karşı operasyona başladı

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Fenerbahçe'nin Davy Klaassen ile görüştüğünü açıkladı

Fenerbahçe'nin Davy Klaassen ile görüştüğünü açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Abd köseye sıkışmaya başlıyor bu sistemi gececek füzeleri yok..
Diğer Haberler
Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

ABD'de hükümet 'kapalı', kamu hizmetleri aksıyor

ABD'de hükümet 'kapalı', kamu hizmetleri aksıyor

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin kritik analiz! 'Putin paramparça edecek'

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin kritik analiz! 'Putin paramparça edecek'

Erdoğan'dan tepkisinin ardından KKTC'deki gazete saldırıya uğradı

Erdoğan'dan tepkisinin ardından KKTC'deki gazete saldırıya uğradı

Afrin'de son durum! Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden TSK'ya savaş ilanı

Afrin'de son durum! Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden TSK'ya savaş ilanı

Rusya: Suriye ordusu, İdlib'de Fetih el Şam'a karşı operasyona başladı

Rusya: Suriye ordusu, İdlib'de Fetih el Şam'a karşı operasyona başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.