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Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2018 19:56 | Son Güncelleme

Rusya’nın Sibirya bölgesi üzerinde oluşan 6 Türkiye büyüklüğündeki yüksek basınç merkezi önümüzdeki günlerde tüm Avrupa’nın buz kesmesine neden olacak. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde eksi 15 derecelere varan soğuklarla kendini gösterecek Sibirya soğukları, Türkiye’yi 28 Şubat'ta etkilemeye başlayacak ve yoğun yağış şeklinde kendini gösterecek.

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Bu yıl kışın neredeyse bir ay gecikmeli geldiğine dikkat çeken Rusya meteoroloji uzmanları, şu tespitlerde bulundu:

“Kış geç geldi, ancak hakkını almadan gitmeyecek. Sibirya üzerinde oluşan yüksek basınç kitlesi önümüzdeki günlerde batıya kayarak ilk başta Moskova, ardından Belarus Cumhuriyeti ve daha sonra Polonya ile Almanya’ya ulaşacak. Bu bölgelerde ısı mevsim normallerinin 12-15 derece altına düşecek. Almanya’nın tamamında hafta sonuna doğru eski 12 derecelik soğuklar gözlenebilir.”

26 ŞUBAT'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR

Hürriyet'te yer alan habere göre Sibirya kökenli soğuk hava akımının Balkanlar üzerinden Akdeniz’e ineceği de belirtilen uzun vadeli hava raporunda “Soğuk hava Balkan ülkelerinin bir bölümünü de etkisi altına aldıktan sonra Akdeniz üzerinde alçak basınç kitlesiyle buluşacak. Bunun sonucunda 26 Şubat'ta İtalya’nın doğusuyla Yunanistan üzerinde şiddetli rüzgarlarla birlikte bu defa alçak basınç merkezi oluşacak. Tüm bu bölgenin bir aylık yağış normlarını alması bekleniyor” denildi.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA 28 ŞUBAT'TA İSTANBUL'DA

Türkiye’yi Ege ile Batı Trakya’dan başlayarak etkisi altına alacak soğuk ve yağışlı havanın 28 Şubat'ta İstanbul’a ulaşacağı da tahmin edilmekte. İstanbul’un Şubatın son günüyle 1 Mart'ta aşarı yağış alacağı söylenmekte. Gündüzleri 5-7 derecelere düşecek hava sıcaklığı geceleri 2-3 derece seviyelerinde kalacağı için yağışların genelde yağmur şeklinde olacağı da tahmin edilmekte.

Yağışlı havanın hafta sonu Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde ve özellikle Antalya’da fırtına şeklinde kendisini göstereceği tahminleri de yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar yağışı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
korkmayin rusyanin hava durum tahmincileri bizimklier gibiyse tahminleri yanlistir
hafif geçen kışlarda yaz gecikiyor genelde
yağdir mevlam su
kar yağması iyidir mikroplar temizlenir.Lakin onca meyve çiçek açmaya başladı sıcaklıktan ötürü don olması durumunda çiftçilerimizin durumu kötü olur
ne diyorsunuz oğlum siz kış bitti
bırakın kar ı kafamıza taş yapmadığına dua edin
kokmayin tahminler okadar gercekci degil
yağsın yağsın berekettir hastalık ve miktopları öldürüyor kar kış iyidir
Kış başlangıcı kuzey yarı kürede 21 aralık -21 mart arasındadır.Ve bu kış özellikle marmarada yaşanmıyor kar yağmur yok demek saçmalık okur henüz kış bitmedi evet cemre denilen oluşum yakındır fakat 21 marta kadar vaktimiz vardır öbür yandan güneşteki ısı artışları sera gazları mevsimlerde kaymaya neden oluyor...
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