Kritik gelişme! 500 terörist Afrin'e sokuldu!

Terör örgütü PYD/PKK, geçen hafta Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu bölgelerde, Afrin'e "dayanışma konvoyu" tertipleyeceğini duyurmuştu. PYD/PKK işgalindeki Kamışlı, Dırbasiye, Malikiye, Haseke merkez ve Kahtaniye gibi yerleşimlerden çıkan araçlarla gelen çok sayıda kişi önceki gün Türkiye sınırında yer alanAyn El-Arab'a (Kobani) ulaştı.

KONVOY DÜN GECE AFRİN'E GİRDİ



Ayn El-Arab'da hazırlanan diğer vasıtalarla birleşen yüzlerce otobüs ile binek araçtan oluşan konvoy da dün gece geç saatlerde Afrin'e girdi.

Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki yollardan geçerek Afrin'e geçen konvoyda en az 2 bin kişinin yer aldığı görüldü.

Araçların ilk çıkış yaptığı noktalar ile Afrin içindeki kaynaklar, konvoydakilerin bir kısmının gönüllülerden oluştuğunu ancak önemli bir bölümünün PYD/PKK'nın katılımı zorunlu tuttuğu "memur ve öğrenciler"den meydana geldiğini anlattı.

500 TERÖRİST VARDI



Konvoyda ayrıca çeşitli bölgelerden toplanmış yaklaşık 500 terörist yer aldı. Afrin'e sokulan 500 kişilik grubun içindekilerin az bir bölümünün örgüte yeni katılanlardan oluştuğu öğrenildi.