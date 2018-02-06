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Kritik gelişme! 500 terörist Afrin'e sokuldu!

DÜNYA HABERLERİ | 06.02.2018 15:01 | Son Güncelleme

Terör örgütü PYD/PKK'nin Suriye'nin çeşitli bölgelerinden 'dayanışma' adı altında getirdiği sivillerin içinde yaklaşık 500 teröristi Afrin'e soktuğu ortaya çıktı.

Kritik gelişme! 500 terörist Afrin'e sokuldu!

Terör örgütü PYD/PKK, geçen hafta Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu bölgelerde, Afrin'e "dayanışma konvoyu" tertipleyeceğini duyurmuştu. PYD/PKK işgalindeki Kamışlı, Dırbasiye, Malikiye, Haseke merkez ve Kahtaniye gibi yerleşimlerden çıkan araçlarla gelen çok sayıda kişi önceki gün Türkiye sınırında yer alanAyn El-Arab'a (Kobani) ulaştı.

KONVOY DÜN GECE AFRİN'E GİRDİ

Ayn El-Arab'da hazırlanan diğer vasıtalarla birleşen yüzlerce otobüs ile binek araçtan oluşan konvoy da dün gece geç saatlerde Afrin'e girdi.

Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki yollardan geçerek Afrin'e geçen konvoyda en az 2 bin kişinin yer aldığı görüldü.

Araçların ilk çıkış yaptığı noktalar ile Afrin içindeki kaynaklar, konvoydakilerin bir kısmının gönüllülerden oluştuğunu ancak önemli bir bölümünün PYD/PKK'nın katılımı zorunlu tuttuğu "memur ve öğrenciler"den meydana geldiğini anlattı.

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500 TERÖRİST VARDI

Konvoyda ayrıca çeşitli bölgelerden toplanmış yaklaşık 500 terörist yer aldı. Afrin'e sokulan 500 kişilik grubun içindekilerin az bir bölümünün örgüte yeni katılanlardan oluştuğu öğrenildi.

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PYD/PKK geçen hafta işgal ettiği bölgelerde "Afrin'le dayanışma" adı altında gösteriler organize etmiş, bunlara "memur ve öğrenciler"in katılımını zorunlu tutmuş ve tüm iş yerlerine zorla kepenk indirtmişti.

AA'nın 21 Ocak 2018 tarihli haberinde de, Esed rejiminin Halep il merkezindeki PYD/PKK’lıların Afrin’e yardım gönderebilmesi için kara yolunu kullandırdığı bilgisi paylaşılmıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı PKK PYD YPG

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
ödlürülen terörist sayısına +500 ilave edilmesini rica ediciğim
Pkk ve sempatizanlarının taaaaaaa......
GELİN ORSPUNUN DOLLERİ GELİN..... GEBERMEYE GELİYORSUNUZ..... O NAMLULARI TERS ÇEVİRİP Bİ YERİNİZE SOKMASINI BİLİRİZ... O ARKANIZDAKİ GÜÇLERİ DE YAKINDA TESPİT ETTİKTEN SONRA EBENİZİN AMNA MART KARI YAĞDI DEMEKTİR...
İyi işte ne güzel keşke topu afrine gelse.
500 yetmez kim varsa yollasınlar TÜRK askeri daha savaşmaya başlamadı ne kadar çok gelirlerse o kadar da çok yok olaçaklar bu MEHMETÇİK senelerdir bitmedi bitmez ama bu çapulçular elbet bitecek amerika oturduk yerden karnını kaşıya kaşıya izliyor orda ölen kürt türk umrunda değil çünkü onların hedefi oradaki yer altı zenginlikleri birde bunu görebilseler orda boş yere canlarından olmayaçaklar TÜRK ASKERİ HİÇ BİTMEZ TÜRK DOĞDUK TÜRK ÖLEÇEZ ordan gelen üç beş kişi bu VATANI DURDURAMAZ.
sayı az 6000 bin e ulaşmadan imha başlamayack..
BIRAKIN GELSİNLERRR..!! BIRAKIN GELSİNLER...!!GELİN HELE GELİNN...!! BİZ BU KADAR LEŞİ NEREYE GÖMECEZ Kİ..???
bakıyorumda klavye kahramanları yine ypg bitiriyor :)) ula arkanızda biri bom dese altınıza işersiniz ..
Beş yüz değil beş yüz bin de soksalar boku yiyecekler.
Aman yarabbi!!! Ne de geliyorlar öyle. Bir haftaya TSK ölü sayısında müthiş bir artış olduğunu açıklar. Acıdığım tarafı ordaki insanların kandırılıp askerimizin önüne yem olarak atılması.
AFRİN KİMİN TOPRAĞI.SURİYENİN.GİREN ÇIKANDAN BİZE NE.
başın biliyorda devlet neden bunların hazır hepsi bir arada iken bombalamıyor anlamadım
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