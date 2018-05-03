Londra'da patlama! Çok sayıda yaralı var

İngiltere'de Kuzey Londra'nın Stamford Hill bölgesinde bir patlama meydana geldi. Reuters'ın geçtiği son dakika habere göre, patlamada 30'a yakın kişi yaralandı.
Patlamanın, bölgede yapılan bir Yahudi sokak festivalinde meydana geldiği, festivalde sokakta yakılan şenlik ateşinin patladığı belirtildi. Yaralıların birçoğunun yüzlerinde yanıklar oluştuğu ifade edilirken, olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.
Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!
Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti
Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?
Edirne'de sekreterden milyonluk vurgun!
ABD'de skandal! Yurt müdürü, kız öğrencileri iş adamları ve politikacılara pazarlıyormuş!
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Erdoğan Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak
MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
Canlı yayında şoke eden anlar! Bir anda soyunmaya başladı
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Erivan ayakta: 'Bundan sonra kararları sokak verir'
Xiaomi Mi 7’nin çıkış tarihi açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum