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Londra'da patlama! Çok sayıda yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 03.05.2018 07:57 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra'da patlama meydana geldi. Son dakika habere göre, patlama nedeniyle 30'a yakın kişinin yaralandığı belirtildi.

İngiltere'de Kuzey Londra'nın Stamford Hill bölgesinde bir patlama meydana geldi. Reuters'ın geçtiği son dakika habere göre, patlamada 30'a yakın kişi yaralandı.

Patlamanın, bölgede yapılan bir Yahudi sokak festivalinde meydana geldiği, festivalde sokakta yakılan şenlik ateşinin patladığı belirtildi. Yaralıların birçoğunun yüzlerinde yanıklar oluştuğu ifade edilirken, olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.

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ingiltere Londra Son dakika patlama

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