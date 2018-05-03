Londra'da patlama! Çok sayıda yaralı var

İngiltere'de Kuzey Londra'nın Stamford Hill bölgesinde bir patlama meydana geldi. Reuters'ın geçtiği son dakika habere göre, patlamada 30'a yakın kişi yaralandı.

Patlamanın, bölgede yapılan bir Yahudi sokak festivalinde meydana geldiği, festivalde sokakta yakılan şenlik ateşinin patladığı belirtildi. Yaralıların birçoğunun yüzlerinde yanıklar oluştuğu ifade edilirken, olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.



