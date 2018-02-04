Moskova böyle kar görmedi!

Bugün de devam eden kar yağışının yeni rekor getirmesi ihtimali bulunuyor. Bu arada başkentte kar fırtınası da etkili olmaya başladı. Kar yağışı ve fırtına yanında, termometrenin de eksi 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Pazartesi gece sıcaklığın -12 derecenin altına ineceği belirtiliyor.

Hafta sonu kar yağışı aralıksız devam ederken, hem şehir trafiği, hem de havaalanı ulaşımı felç oldu. Sabah erken saatlerde gelen ilk bilgilere göre Moskova havaalanlarında 100'e yakın uçak seferi rötar yaptı, 16'sı iptal edildi. En fazla etkilenen havaalanı yine Şeremetyevo oldu.

Yetkililer yoğun kar yüzünden pazartesi Moskova'yı zorlu bir hafta başı beklediğini, toplu taşıma araçlarının kullanılması gerektiğini vurguluyor.