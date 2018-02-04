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Moskova böyle kar görmedi!

DÜNYA HABERLERİ | 04.02.2018 11:07 | Son Güncelleme

Moskova bu kış geç ama "sağlam" gelen kar yağışına teslim... Cumartesi günü başkente 14 mm yağış düştü. Meteoroloji bunun "tüm zamanların rekoru" olduğunu duyurdu. Daha önce bir günde en fazla kar yağışı 1957 yılında 11.2 mm ile kaydedilmişti. Son birkaç güne sığan yoğun kar yağışıyla başkent ve çevresinde kar kalınlığı yer yer yarım metreyi geçti. Kar başkent bir yandan yeni sıkıntılar, diğer yandan güzel manzarasıyla keyifli bir hafta sonu getirdi.

Moskova böyle kar görmedi!

Bugün de devam eden kar yağışının yeni rekor getirmesi ihtimali bulunuyor. Bu arada başkentte kar fırtınası da etkili olmaya başladı. Kar yağışı ve fırtına yanında, termometrenin de eksi 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Pazartesi gece sıcaklığın -12 derecenin altına ineceği belirtiliyor.

Hafta sonu kar yağışı aralıksız devam ederken, hem şehir trafiği, hem de havaalanı ulaşımı felç oldu. Sabah erken saatlerde gelen ilk bilgilere göre Moskova havaalanlarında 100'e yakın uçak seferi rötar yaptı, 16'sı iptal edildi. En fazla etkilenen havaalanı yine Şeremetyevo oldu.

Yetkililer yoğun kar yüzünden pazartesi Moskova'yı zorlu bir hafta başı beklediğini, toplu taşıma araçlarının kullanılması gerektiğini vurguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Moskova kar

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
haberi yapan sözelci heralde :) günde 11.2 mm kar nedir :) 1 cm kar dakikada bile yağar ne günü saf haberci.
14 mm nedir ? Bu adamlara hiç mi kar yağmadı? 1.4 cm den rekor mu olur ben mi sazanım? Siz mi yanlış yazdınız. 11mm de rekormuş:
12 cm mi?Ben Moskovaya 1 metreden fazla yağar bilirdim.
Ne santimetresi 14 milimetre yaZmışlar. Benim arabanın üzerine düşen çiğ miktarı o kadar
Milimetre??
14 mm ne ya? güldürmeyin adamı..
Moskova genelde sibirya yüksek basınç etkisinde bulunan bir yerdir, çok yoğun kar yağmaz, genelde 3-5 cm yağar ve soğuktan donarak bahara kadar erimez, bu yıl kış ılık geçtiği için, daha doğrusu sibirya yüksek basıncı çok etkilemediği için kar yağışı bu kadar fazla oldu, şaşılacak bir durum mu? evet, moskova için evet.
bu maaşalara bu kadar habercilik oluyor.
O kadar kutuplara yakın ve bir o kadar soğuk olmasına rağmen Doğu Karadeniz'in 700 m yükseğine yağan kar kadar değil.Üzülmeye değmez.
denge bozulmasa kuraklık çölleşme olmaz rusya daha yeşıl onlar doğaya uygun hareket eder ormanı korur ve fıdan dıker bu nedele ıklımı daha duzenlıdır
habercı aleyna haberlerınden doğa haberı vernemış kı
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