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Oğlunun fotoğraflarını izinsiz sosyal medyada paylaşan anne suçlu bulundu

08.01.2018 15:13 | Son Güncelleme 1 saat önce

İtalya'da 16 yaşındaki bir çocuk, rızası olmaksızın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan annesine karşı açtığı davayı kazandı. Anne mahkeme kararına uymazsa ya da gelecekte yeni fotoğraflar yayımlarsa oğluna 10 bin euro tazminat ödeyecek. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

Oğlunun fotoğraflarını izinsiz sosyal medyada paylaşan anne suçlu bulundu

İtalya'da 16 yaşındaki bir çocuk, rızası olmaksızın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan annesine karşı açtığı davayı kazandı. Annesinin sık sık kendisiyle ilgili paylaşım yapmasından şikayetçi olan çocuğun hukuk mücadelesine babası da destek vermişti.

Başkent Roma'da görülen davada mahkeme, çocuğun kişilik haklarının korunması amacıyla annenin şikayete konu olan paylaşımları silmesi gerektiğine hükmetti.

Anne mahkeme kararına uymazsa ya da gelecekte yeni fotoğraflar yayımlarsa oğluna 10 bin euro tazminat ödeyecek.

Kimlik bilgileri açıklanmayan anne ve baba daha önce boşanmışlardı.

Çocuk, annesinin kendi fotoğraflarını ve özel hayatıyla ilgili yaptığı yorumları internetten silmesini talep etmişti.

'ÇOCUKLARIN İSYANI MAHKEMELERE TAŞINIYOR'

Haber ise bugün Il Sole 24 Ore gazetesi tarafından baş sayfadan duyuruldu.

Gazete, "Çocukların isyanı mahkemelere taşınıyor" başlıklı haberinde daha önceki birkaç vakadan da örnekler verdi.

Habere göre geçen Eylül ayında da Mantova kentinde bir mahkeme benzer şekilde bir anneye, çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırmasını emretmişti.

2013 yılında da, kızı adına Facebook hesabı açıp yöneten bir annenin hesabı iptal etmesi kararı çıkmıştı.

Söz konusu kararlar, küçük yaştaki çocukların toplumsal imajının ve özel hayatın gizliliğinin korunması ilkesine dayandırıldı.

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fotoğraf Çocuk tazminat İtalya Facebook sosyal medya anne kadın

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ÇOCUKLARIN AİLELERİNE İSYAN ETMELERİNİ DESDEKLEYEN KARAR BAŞKA HİÇ BİR HALT DEĞİL BUNLARI ÖRNEK ALANLARDA BİZLERİN BAŞINA BELA OLUYOR ADIDA ÖZGÜRLÜK OLUYOR ŞİMDİ Kİ AKLIM OLSA NE EVLENİR NEDE ÇOCUK SAHİBİ OLURDUM YE İÇ YAŞAMAYA BAKARDIM HİÇ BİR SORUMLUKDA ASLA ALMAZDIM
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