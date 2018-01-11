Son dakika! Bağdat'ta korkutan deprem!

Irak-İran sınırında peş peşe dört deprem oldu. Avrupa Sismoloji Merkezi (EMSC), 5.5 büyüklüğündeki ilk depremin yerel saatle 10.00'da gerçekleştiğini açıkladı. İlk depremden bir dakika sonra 5.3, 15 dakika sonra 5.2, 21 dakika sonra ise 5.4'lük üç sarsıntı daha gerçekleşti.
Reuters haber ajansı, başkent Bağdat'ta hissedilen sarsıntıları dünyaya son dakika olarak duyurdu.
Depremlerin merkez üssü, İran'ın Mandali kasabası yakınları ile Mehran. Yerel kaynaklar, sarsıntıların Bağdat'ın yanı sıra Irak'taki çok sayıda şehirde hissedildiğini bildiriyor.
Umman Körfezi'nden Türkiye'nin içine kadar uzanan fay hattının geçtiği Irak-İran sınırında dün akşamda 4.6 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.
Bölgede Kasım 2017'de meydana gelen 7.3'lük deprem, 11 ülkeyi birden sallamış ve İran'da yıkılan binalar 500'den fazla can kaybına yol açmıştı.
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