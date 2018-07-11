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Trump'tan şoke eden Almanya yorumu

DÜNYA HABERLERİ  | 11.07.2018 10:37 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesi için gittiği Brüksel'de 'Almanya Rusya'nın esiridir' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için gittiği zirvede Almanya'ya yönelik çok sert bir ifade kullandı. Trump, ülke içinde 'Rusya'nın esiri' dedi. ABD Başkanı, Almanya'nın Rusya'dan büyük ölçüde doğal gaz almasını buna gerekçe olarak gösterdi.

Trump bu durumun NATO açısından çok acıklı olduğunu söyledi.

"Almanya tamamen Rusya tarafından kontrol ediliyor. Yeni doğal gaz hattının yapımından sonra doğalgazın yüzde 70'ten fazlası Rusya tarafından sağlanıyor. Biz sizi korumak zorundayız. Ama siz milyarlarca doları Rusya'ya veriyorsunuz. Almanya Rusya tarafından esir tutuluyor," dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın bir esiri" dedi.


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Trump Almanya merkel NATO Rusya esir

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